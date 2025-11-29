Дрейпър: Аз все още съм в началото на своето пътуване

Популярни
  • 29 ное 2025 | 04:53
  • 98
  • 0
Британският тенисист Джак Дрейпър разкри как постига професионално израстване, отбелязвайки, че от детството си е черпил вдъхновение от сърбина Новак Джокович, британеца Анди Мъри, швейцареца Роджър Федерер и испанеца Рафаел Надал.

„Постоянно се развивам. Докато растях, гледах интервюта с Джокович, Мъри, Федерер и Надал, те винаги се стремяха да се усъвършенстват. Аз все още съм в началото на своето пътуване и продължавам да трупам богат опит, както в поражения, така и в победи“, каза Дрейпър.

Тенисистът се оттегли от сезон 2025 в началото на септември поради контузия на ръката. Британецът се отказа от мача си от втория кръг на US Open 2025, където трябваше да играе срещу белгиеца Зизу Бергс.

“Има много аспекти от играта ми, които се опитвам да подобря. Очевидно е, че тенисът е много психически спорт и се опитвам да се подобря в тази област. Освен това са ми форхендът и сервисът. Трябва да стана всестранно развит играч”, каза още Дрейпър.

Циципас замени контузения Дрейпър в "Шестимата крале"
Циципас замени контузения Дрейпър в "Шестимата крале"

Британецът коментира аспектите на играта си, които се опитва да подобри, отбелязвайки, че италианецът Яник Синер и испанецът Карлос Алкарас играят роля в това начинание.

“Когато гледате тенисисти като Карлос или Яник, виждате, че те винаги играят с такава свобода... Това е много важна част от спорта в момента. Те се изразяват на корта като никой друг и това е жизненоважно”, добави Дрейпър.

