  2. Футбол свят
Трима играчи на Стоилов в идеалния отбор на полусезона

  • 26 дек 2025 | 17:11
Гьозтепе се похвали с трима футболисти, които попаднаха в идеалния отбор на полусезона в Сюпер Лиг. Отборът на Станимир Стоилов е хитът в турския футбол, като в класирането до момента "Гьоз Гьоз" заема четвъртата позиция.

В идеалната единайсеторка на първия дял от турския елит попадна полският вратар на тима от Измир Матеуш Лис, както и тунизийският ляв бек Амин Черни. Третият представител на състава на Мъри е бившият централен защитник на ЦСКА 1948 Елитон.

Любопитно е, че турският гранд и лидер Галатасарай има двама представители в символичния отбор. Останалите клубове са Трабзонспор и Фенербахче - също с по двама играчи, Газиантеп и Истанбул Башакшехир с по един.

