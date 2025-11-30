Пирин (Разлог) и Рилецо с равенство

Пирин (Разлог) завърши наравно 1:1 с лидера в Югозападната Трета лига Рилски спортист (Самоков) в последния си мач за 2025 година. Тимът направи второ реми със „скиорите“ през сезон 2025/26, с което изпраща есенния дял на шампионата с позитивен резултат.

По-рано през сезона двата отбора завършиха отново 1:1 в Самоков. Срещата между двата тима беше част от 19-ия кръг на шампионата и след нея разложкият тим е 13-ти с актив от 22 точки. Пирин излиза в почивка след 5 победи, 7 равенства и 7 загуби в първите си 19 срещи. Напролет отборът рестартира участието си с гостуване на Витоша (Бистрица).