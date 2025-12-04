Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Рилски спортист
  3. Присъдиха служебна победа на Рилски спортист срещу Пирин (Разлог)

  • 4 дек 2025 | 09:08
  • 328
  • 0
Рилски спортист получи служебна победа с 3:0 срещу Пирин (Разлог). Причината е неспазване на наредбата на БФС за двама играчи, родени след 1 януари 2002 година, и един, роден след 1 януари 2004 година.

След обстоен анализ на старши треньора на Рилецо Пламен Крумов, той е забелязал, че в стартoвите си 11 Пирин има точно трима играчи, отговарящи на изискванията, но единият от тях е чужденец. Той би могъл да покрие изискването, ако има поне три години тренираност в български футболен клуб. Само че този играч няма толкова време, прекарано във футболен отбор у нас.

Поради тази причина Крумов е подал жалба до Спортно-техническата комисия към БФС, която е разгледана и одобрена на извънредно заседание във вчерашния ден.

Ето какво се казва в решението на Спортно-техническата комисия:

"На основание чл. 47 (7) от Наредбата на БФС, СТК присъжда служебен резултат 3-0 в полза на ФК Рилски споритист 2011 (Сам.) за срещата от 19 кръг на ЮЗ Трета лига ФК Пирин 1941 (Рз.) – ФК Рилски спортист 2011 (Сам.), състояла се на 29.11.2025г. от 14:00 ч. на ст. Септември в гр. Разлог".

"Като треньор, аз трябва да знам правилата и държа те да се спазват. В случая щяхме да бъдем ощетени с две точки", споделя Пламен Крумов по темата.

Припомняме, че двубоят в Разлог приключи при равенство 1:1. С тази служебна победа Рилски спортист събира актив от 46 точки на върха в класирането. Така "скорите" ще зимуват с аванс от 4 пункта пред втория Струмска слава).

Шампионатът на Югозапад ще се поднови догодина, на 21 февруари, събота, когато Рилски приема последния Германея (Сапарева баня).

