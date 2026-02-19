Популярни
»
Филаделфия подписа нов договор с Джабари Уокър

  • 19 фев 2026 | 23:20
  • 307
  • 0
Филаделфия подписа нов договор с Джабари Уокър

Филаделфия 76ърс подписа нов договор с Джабари Уокър. 23-годишното тежко крило пристигна във Филаделфия миналия юли, след като прекара предишните три сезона с екипа на Портланд.

Той участва в 45 от 54-те мача на тима през настоящия сезон и записа средно по 3.7 точки и 3.1 борби. В 233 двубоя в кариерата си (30 като титуляр) за четири сезона в НБА, баскетболистът постига средно по 5.7 точки и 4.2 борби.

Сиксърс обявиха също, че са подписали договор с Тайриз Мартин. 26-годишният Мартин игра в 37 мача за Бруклин Нетс този сезон, като записа средно по 7.3 точки, 2.9 борби и 1.9 асистенции.

Снимки: Gettyimages

