Натоварена нощ в НБА

  • 20 фев 2026 | 02:02
  • 132
  • 0
Натоварена нощ в НБА

Днес ще се изиграят цели 10 мача в НБА. Предстои доста натоварена нощ, но това обещава и повече страсти и интересни сблъсъци. Тук може да следите развитието им в реално време.

Срещите стартират в 02:00 часа с цели четири двубоя. Вашингтон Уизардс приема Индиана Пейсърс.

По същото време ще играят и Кливланд Кавалиърс срещу Бруклин Нетс.

Един от най-интригуващите сблъсъки в този час противопоставя Филаделфия 76 и Атланта Хоукс.

Сериозна интрига крие и мачът на Шарлът Хорнетс с Хюстън Рокетс.

Гвоздеят на нощта е с начален час 02:30 и в него един срещу друг се изправят третия срещу първия на Изток - съответно Ню Йорк Никс срещу Детройт Пистънс.

В 03:00 часа оставаме в Източната конференция със сблъсъка на Чикаго Булс срещу Торонто Раптърс.

В 03:30 се пренасяме на Запад с другия голям мач на нощта между Сан Антонио Спърс и Финикс Сънс.

В 05:00 пък предстои битката на Голдън Стейт Уориърс срещу Бостън Селтикс.

По същото време играят и Сакраменто Кингс срещу Орландо Меджик.

За финал е оставен още един доста любопитен мач между Лос Анджелис Клипърс и Денвър Нъгетс, който стартира в 05:30 часа.

