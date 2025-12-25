Сериозен интерес към билетите за голямото баскетболно дерби във Варна

Интересът към билетите за предстоящия мач между отборите на Черно море Тича и Рилски спортист е сериозен, разкриха организаторите на събитието пред Sportal.bg.

Голямото дерби в Sesame Национална баскетболна лига ще се изиграе на 29 декември (понеделник) от 19:15 часа в зала "Конгресна" на Двореца на Културата и Спорта във Варна, като се очаква трибуните там да са пълни, както в последния сблъсък между двата отбора на финалите през изминалия сезон.

Цените на пропуските стартират от 10 лева, а най-скъпите достигат 20 лева.

Организаторите пък разкриха, че ще има куп изненади за феновете, които ще посетят спортното събитие.

Отборът на Черно море Тича е на трето място във временното класиране с 9 победи и 3 загуби в сметката си, а Рилецо е на втора позиция с баланс 10-2.