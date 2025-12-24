Турнир "С теб сме, Любо" във Варна

Популярни
  • 24 дек 2025 | 14:20
  • 206
  • 0
Благотворителен турнир по минифутбол в подкрепа на легендата на Любослав Пенев ще се проведе във Варна, съобщиха от ЦСКА. Наскоро в София също се проведе такова събитие, като в инициативата се включиха редица известни футболни имена.

Ето какво написаха от клуба от Борисовата градина:

В навечерието на коледните празници ви каним да се включите в благотворителен турнир по минифутбол, обединен от една обща кауза – подкрепа за Любослав Пенев. Събитието ще събере отбори, фенове и приятели на футбола, които вярват, че спортът има силата да обединява и да помага.

Турнирът има за цел не само да предложи футболни емоции и спортсменски дух, но и да покаже съпричастност и човечност в труден момент. 

Дати: събота - 27.12.2025 г. и неделя - 28.12.2025 г. Място: Trinity Park (гр. Варна) Формат: Футбол 6 (5 полеви играчи + вратар) 

Времетраене на мачовете: 2 х 10 минути

Всички събрани средства по време на турнира ще бъдат дарени в подкрепа на Любослав Пенев. Участвайте, подкрепете и споделете! 

Защото доброто винаги е отборна игра. 

Контакт за записване и информация: 0898 455 556

