Турнир "С теб сме, Любо" във Варна

Благотворителен турнир по минифутбол в подкрепа на легендата на Любослав Пенев ще се проведе във Варна, съобщиха от ЦСКА. Наскоро в София също се проведе такова събитие, като в инициативата се включиха редица известни футболни имена.

Близо 20 000 лева бяха събрани на турнира в подкрепа на Любо Пенев

Ето какво написаха от клуба от Борисовата градина:



В навечерието на коледните празници ви каним да се включите в благотворителен турнир по минифутбол, обединен от една обща кауза – подкрепа за Любослав Пенев. Събитието ще събере отбори, фенове и приятели на футбола, които вярват, че спортът има силата да обединява и да помага.



Турнирът има за цел не само да предложи футболни емоции и спортсменски дух, но и да покаже съпричастност и човечност в труден момент.



Дати: събота - 27.12.2025 г. и неделя - 28.12.2025 г. Място: Trinity Park (гр. Варна) Формат: Футбол 6 (5 полеви играчи + вратар)



Времетраене на мачовете: 2 х 10 минути



Всички събрани средства по време на турнира ще бъдат дарени в подкрепа на Любослав Пенев. Участвайте, подкрепете и споделете!



Защото доброто винаги е отборна игра.



Контакт за записване и информация: 0898 455 556