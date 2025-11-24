Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Отборът на Берое е получи нова забрана за регистрация на нови футболисти, научи Sportal.bg. Заралии са получили санкция от ФИФА на 21 ноември, като давността е три трансферни прозореца.

Това е трето наказание за “зелените” в рамките на само месец. На 23 октомври бе първата забрана за тима, а втората на 3 ноември. Към момента и трите наказания са активни, което значи, че не е изчистено нито едно от задълженията, за които са наложени. Практиката на ФИФА е бързо след като се изчисти даден дълг съответната забрана да бъде сваляна в рамките на няколко дни.