  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

Какво става в Стара Загора? Трети удар за Берое от ФИФА само за месец

  • 24 ное 2025 | 17:25
  • 5011
  • 1

Отборът на Берое е получи нова забрана за регистрация на нови футболисти, научи Sportal.bg. Заралии са получили санкция от ФИФА на 21 ноември, като давността е три трансферни прозореца.

Официално: Берое обяви раздяла със Сагерас
Това е трето наказание за “зелените” в рамките на само месец. На 23 октомври бе първата забрана за тима, а втората на 3 ноември. Към момента и трите наказания са активни, което значи, че не е изчистено нито едно от задълженията, за които са наложени. Практиката на ФИФА е бързо след като се изчисти даден дълг съответната забрана да бъде сваляна в рамките на няколко дни.

