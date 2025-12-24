Томас Франк сравни Тотнъм с Брьондби и посочи кое носи допълнително предизвикателство

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк потвърди, че футболистите му ще имат почивка на Коледа, но само, защото това се вписва идеално в седмичната им програма преди неделното гостуване на Кристъл Палас. „Шпорите“ преживяха труден старт под ръководството на Франк и са 14-ти във временното класиране във Висшата лига след пет загуби в осем мача във всички турнири. Недоволството сред феновете на Тотнъм доведе до остри критики към играчите и попитан дали има резерви относно даването на почивен ден на отбора за Коледа, 52-годишният специалист отговори:

„Тази седмица всъщност работихме по същия начин, както бихме го правили всяка друга седмица. Дори да не беше Коледа, пак щеше да подходим по подобен начин. Имаме вторник и сряда, а след това почивен ден на 25-ти и после още два дни за тренировки. Това се вписва идеално в коледния семеен график, което е много добре. Аз силно вярвам, че трябва да си топ професионалист и това е нещо, което вярвам, че играчите са и трябва да бъдат. Някои трябва да бъдат насочвани повече от други, но също така са и зрели личности. Ако трябва да ги държа за ръка през цялото време, значи имаме по-голям проблем“, коментира още Томас Франк.

Той няма да може да разчита на капитана Кристиан Ромеро и Шави Симонс за гостуването на Кристъл Палас поради наказания, което е пореден удар за датския треньор.

„Виждам много прилики с първата ми работа като старши треньор в Брьондби. Разбира се, мащабът е напълно различен. Това е огромен клуб. Един от най-големите в света и с толкова много внимание върху него. Разбира се, това е различно предизвикателство. Но виждам много прилики между първата ми работа и тук, където се опитваш да изградиш нещо с течение на времето“, обясни Франк.

„Наследяваш нещо, което трябва да опиташ да постигнеш с много добри хора около мен, а това добавя допълнително предизвикателство, защото играем едновременно в Шампионската лига и Висшата лига. Опитваме се да се подобрим, докато караме със 160 километра в час, но това е част от работата“, каза още мениджърът на Тотнъм.

Снимки: Gettyimages