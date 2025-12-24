Популярни
Томас Франк сравни Тотнъм с Брьондби и посочи кое носи допълнително предизвикателство

  • 24 дек 2025 | 14:53
  • 498
  • 1

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк потвърди, че футболистите му ще имат почивка на Коледа, но само, защото това се вписва идеално в седмичната им програма преди неделното гостуване на Кристъл Палас. „Шпорите“ преживяха труден старт под ръководството на Франк и са 14-ти във временното класиране във Висшата лига след пет загуби в осем мача във всички турнири. Недоволството сред феновете на Тотнъм доведе до остри критики към играчите и попитан дали има резерви относно даването на почивен ден на отбора за Коледа, 52-годишният специалист отговори:

„Тази седмица всъщност работихме по същия начин, както бихме го правили всяка друга седмица. Дори да не беше Коледа, пак щеше да подходим по подобен начин. Имаме вторник и сряда, а след това почивен ден на 25-ти и после още два дни за тренировки. Това се вписва идеално в коледния семеен график, което е много добре. Аз силно вярвам, че трябва да си топ професионалист и това е нещо, което вярвам, че играчите са и трябва да бъдат. Някои трябва да бъдат насочвани повече от други, но също така са и зрели личности. Ако трябва да ги държа за ръка през цялото време, значи имаме по-голям проблем“, коментира още Томас Франк.

Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак
Томас Франк защити Ван де Вен за влизането му срещу Исак

Той няма да може да разчита на капитана Кристиан Ромеро и Шави Симонс за гостуването на Кристъл Палас поради наказания, което е пореден удар за датския треньор.

„Виждам много прилики с първата ми работа като старши треньор в Брьондби. Разбира се, мащабът е напълно различен. Това е огромен клуб. Един от най-големите в света и с толкова много внимание върху него. Разбира се, това е различно предизвикателство. Но виждам много прилики между първата ми работа и тук, където се опитваш да изградиш нещо с течение на времето“, обясни Франк.

„Наследяваш нещо, което трябва да опиташ да постигнеш с много добри хора около мен, а това добавя допълнително предизвикателство, защото играем едновременно в Шампионската лига и Висшата лига. Опитваме се да се подобрим, докато караме със 160 километра в час, но това е част от работата“, каза още мениджърът на Тотнъм.

Снимки: Gettyimages

