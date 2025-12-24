Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Основателят на "Мейдън" дари фланелка на приятелите си от Левски

Основателят на "Мейдън" дари фланелка на приятелите си от Левски

  • 24 дек 2025 | 14:35
  • 146
  • 0


Основателят на хевиметъл групата "Айрън Мейдън" Стив Харис се включи в благотворителна инициатива, като дари своя тениска с автограф на приятелите си от Левски. Фланелката е реплика на тази на Уест Хам от 1975 г.

"В навечерието на Коледа отново станахме свидетели на трогателен жест свързан с борба за детски живот и човешко здраве.В знак на солидарност и човещина световноизвестният басист и основател на IRON MAIDEN-Стив Харис дари своя разписана футболна тениска на своите приятели от ЛЕВСКИ.

Невероятният артикул отново бе представен на ЛЕВСКИ ФЕМИЛИ с пожелание да бъде предложен на Коледен търг за набиране и подпомагане на средства за лечението на малката Бела от Русе.

По врече на английското си турне с групата BRITISH LION Стив отново прекара време със сините фенове и откликна на поканата им за съдействие.

Фланелката е посветена на петдесет годишнината от създаването на най-великата хеви метъл банда и е реплика на лондонските чукове от Уест Хям през сезон 1975-76.

Екипът на ЛЕВСКИ ФЕМИЛИ и LEVSKI UK се надяват да съберат сума,с която биха помогнали на родителите на малкото момченце.

Очаквайте линк в страницата във фейсбук на ЛЕВСКИ ФЕМИЛИ и подробности за началнара цена и края на търга.

По Коледа стават чудеса!", написаха запалянковците на "сините".

