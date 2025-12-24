Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Санчо с криптирано съобщение в социалните мрежи на фона на проблемите си в Астън Вила

  • 24 дек 2025 | 14:04
  • 635
  • 0
Джейдън Санчо сподели загадъчен пост в социалните мрежи, докато крилото на Манчестър Юнайтед, което играе под наем в Астън Вила, изпитва трудности да се наложи в състава. 25-годишният футболист направи рядка публикация в своя профил в Инстаграм, включваща поредица от единадесет снимки и съобщения.

Едно от съобщенията гласеше: „Трябва да имаш цел, за да си около мен в моя нов сезон. Наистина е лично.“ Публикацията включваше и послания като „На мисия“, както и „Дистанция. Тишина. Мир“.

В момента Санчо е в Астън Вила под наем за целия сезон от Манчестър Юнайтед, но крилото получава ограничено игрово време. Той все още не е започвал като титуляр за летящия високо отбор на Унай Емери във Висшата лига, като осемте му появи от резервната скамейка се равняват на едва 127 минути.

Астън Вила е изпратил запитване за Тер Стеген
Астън Вила е изпратил запитване за Тер Стеген

Санчо получава повече шансове в Лига Европа, където е стартирал в четири мача от началото на кампанията. Крилото все още не е записал гол или асистенция за Вила и е изправен пред битка за място в състава на Емери, който в момента е трети във Висшата лига, само на три точки зад лидера Арсенал. Миналата седмица Емери призна, че Санчо трябва да си върне формата, и предположи, че крилото все още може да изиграе важна роля през втората половина на сезона.

Снимки: Gettyimages

