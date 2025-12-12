Популярни
Берое изпрати скаут в чужбина

  • 12 дек 2025 | 10:45
Ръководството на Берое вече е набелязало играчи за зимна селекция. Човек от клуба е гледал футболисти в Португалия, пише "Тема Спорт". Те са на постовете, на които завърналият се в клуба треньор Хосу Урибе иска да бъде подсилен отборът за пролетния полусезон.

Заралии отпаднаха от Купата, но все още имат един официален мач до края на годината. На 19 декември (петък) те ще посрещнат Лудогорец в отложен мач от шестия кръг на efbet Лига.

Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа
Последният мач от efbet Лига за годината ще се играе шест дни преди Коледа

Аут за него е вратарят Артур Мота. Той има мускулен проблем и бе освободен от Урибе да се прибере в родната Бразилия. Срещу разградчани няма да играе и халфът Карлос Алгара, който отказва да удължи изтичащия си договор с клуба.

