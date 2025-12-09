Тери Розиър се обяви за невинен по делото за незаконни залози

Гардът на Маями Хийт Тери Розиър се обяви за невинен по обвиненията, че е замесен в схема за незаконни залози на мачове от НБА, в които е участвал.

31-годишният играч, известен още с прякора си Scary Terry (Страшния Тери, в пр. от англ. ез.), се яви в понеделник пред федерален съд в Бруклин, където му бяха повдигнати обвинения за измама чрез електронни транзакции и заговор за пране на пари. Според обвинителния акт, Розиър е сътрудничил с приятели, за да им помогне да спечелят пари от залози, свързани с неговото индивидуално представяне в мач през март 2023 г., когато все още е играл за Шарлът Хорнетс.

Розиър беше освободен под гаранция от 3 милиона долара, която беше обезпечена с неговия дом във Флорида и още един имот. Като част от ограничителните условия, той предаде паспорта си, забранено му е да притежава огнестрелни оръжия и да участва в хазартни игри, като също така не му е позволено да има никакъв контакт със свидетели, жертви или съучастници по делото. Неговите пътувания са ограничени между Флорида, Охайо и Ню Йорк, освен ако не получи специално разрешение.

Поради това съдебно приключение, Розиър не е играл изобщо през настоящия сезон, въпреки че има договор за 26,6 милиона долара с Хийт. Последното му участие в мач от НБА е регистрирано на 13 април 2025 г.

В кариерата си Розиър е играл още за Бостън Селтикс и Шарлът Хорнетс. В най-добрия си период той беше играч със средно над 20 точки, достигайки личен рекорд от 23,3 точки и 6,6 асистенции на мач със "Стършелите" през първата половина на сезон 2023/24. Общо в 665 мача от редовния сезон на НБА той има 13,9 точки и 3,5 асистенции, като е участвал и в 50 плейофни срещи, всички с екипа на Бостън.

Снимки: Gettyimages