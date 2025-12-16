Марк Селби зарадва ученици с трофея си от UK Championship

Новокоронованият шампион на Обединеното кралство Марк Селби внесе допълнително празнично настроение, след като изненада група млади и амбициозни снукър играчи с посещение в тяхната тренировъчна академия – и донесе със себе си блестящия трофей от UK Championship.

По-рано този месец Селби спечели десетата си титла от турнири от "Тройната корона" в своята забележителна кариера, след като на финала в „Барбикан Сентър“ в Йорк победи тогавашния действащ шампион и световен номер 1 Джъд Тръмп с 10:8. Тази победа оформи хеттрик от титли на UK Championship за Селби, който триумфира в един от най-престижните ранкинг турнири в професионалния снукър още през 2012 и 2016 година.

Успехът бе и втори пореден за Селби в професионалния тур, след като само няколко седмици по-рано той спечели и поканения турнир Шампион на шампионите на родна земя в Лестър.

Следващото предизвикателство за световния номер 6 е тази седмица на Откритото първенство на Шотландия, където ще се стреми към трета поредна титла. Той започва кампанията си за възвръщане на трофея, който спечели през 2019 и 2020 г., срещу младия северноирландец Роби Макгуигън във вторник следобед в спортния център „Мидоубанк“ в Единбург.

Преди да отпътува на север обаче, Селби направи специално посещение в Atack Snooker Club в Нанитън – основната му тренировъчна база извън масата у дома – за да изненада няколко млади таланти, които участваха в седмичната сесия на младежката академия. Четирикратният световен шампион отдели време да разговаря с учениците, трениращи на зеленото сукно, а и се снима с тях редом до сребърния трофей от UK Championship.

Това не е първият път, в който Селби – бивш национален шампион на Англия до 15 години – посещава академията, за да даде съвети и окуражаване на младите играчи.

Основана през февруари 2024 г. и управлявана от Сиан, Иън и Алфи, Младежката академия на Atack Snooker Club се е развила в процъфтяваща програма с 14 редовни участници в седмичните тренировки. Академията предлага структурирано обучение, фокусирано върху етикета и изграждането на стабилни основи, преминавайки през техника на удара, позиционна игра и в крайна сметка до изграждане на серии. Всяка сесия включва разнообразни упражнения, насочени към индивидуалното развитие на всеки етап, а накрая се провеждат различни състезания за младите състезатели.

Насърчаването на приобщаването и увеличаването на участието на момичета в снукъра е от голямо значение за организаторите на академията, като няколко състезателки редовно присъстват на тренировките.

Самият Atack Snooker Club – в който в момента има 13 пълноразмерни снукър маси и три билярдни маси – е открит през 1980 г. от Дейв Атак. От 2004 г. клубът е собственост и се управлява от Иън и Соня.

Освен Селби, през годините там редовно са тренирали и други професионални играчи, сред които и бившият шампион на Masters и UK Championship Матю Стивънс, който все още посещава клуба.

Отвъд тренировъчната дейност, клубът е отдаден на популяризирането и поддържането на снукъра в местната общност. Това включва организирането на редовни турнири, като два ежегодни мемориални турнира и Лятна серия, която всяка година набира все по-голяма популярност и участие, с гарантиран награден фонд от 5 000 паунда за сезон.

Чрез своята академия, събития и силен фокус върху общността, клубът остава посветен на развитието на таланти и вдъхновяването на следващото поколение снукър играчи.