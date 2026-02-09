Популярни
»
  Sportal.bg
  Снукър
  Виктор Илиев спечели Открития турнир на София по снукър

Виктор Илиев спечели Открития турнир на София по снукър

  • 9 фев 2026 | 14:58
  • 220
  • 0
Виктор Илиев спечели Открития турнир на София по снукър

Виктор Илиев спечели третия ранкинг турнир от календара на Българската снукър федерация за сезон 2025/26 - Открития турнир в София, проведен в столичната Национална снукър академия през уикенда.

24-годишният софиянец надделя над Жан Лаушман с 4:3 в оспорван финал, който беше повторение на сблъсъка им от ноември в Пловдив при предишното събитие от настоящата кампания в родния спорт.

Илиев направи и най-високата точкова серия в надпреварата с брейк от 136 във фазата на четвъртфиналите.

Така треньорът в Националната снукър академия вече има три успеха в трите ранкинг турнира през сезона и продължава да е лидер в ранглистата на страната.

