  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  3. Хеттрик от титли за Селби в родния му Лестър

  • 12 фев 2026 | 10:18
  • 342
  • 0
Марк Селби спечели турнира Шампионатна лига (версията с покани) за трета поредна година, след като победи У Идзъ с 3:1 на финала в родния си град Лестър.

Селби доминира в този турнир през последните години, като победи Джо О’Конър на финала през 2024 г. и Кайрън Уилсън на финала през 2025 г., а сега оформи хеттрик от титли.

Така световният номер 6 Селби стана единственият играч до момента през този сезон с три спечелени титли, след като преди Коледа триумфира и в Шампион на шампионите, и в UK Championship.

В груповата фаза във вторник и сряда Елиът Слесър завърши на първо място с пет победи от шест мача, а Селби остана втори с четири победи. Китайският представител У Изъ завърши четвърти, след което на полуфиналите обърна Слесър от 1:2 до победа с 3:2, правейки серии от 80 и 101 точки в последните два фрейма. Селби пък се справи със Съ Дзяхуей с 3:0, след серии от 94, 101 и 104 точки.

На финала Селби спечели първия фрейм, след което добави и втория със серия от 128 точки. Изгряващата звезда У, който направи най-голямата серия в груповата фаза – 146 точки по време на кръговата система, върна един фрейм, но Селби затвори мача с победа, след като реализира серия от 92 точки в четвъртия фрейм.

