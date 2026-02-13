Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Снукър
  Виктор Илиев с нов рекорден брейк в българския снукър

Виктор Илиев с нов рекорден брейк в българския снукър

  • 13 фев 2026 | 08:18
  • 501
  • 0
Виктор Илиев с нов рекорден брейк в българския снукър

Виктор Илиев пренаписа историята на българския снукър за пореден път, поставяйки нов рекорд за най-голям брейк в официален мач!

Виктор реализира забележителна серия от 145 точки в двубоя си от WINBET снукър лига при победата с 3:0 над Делян Тиклев в Национална снукър академия.

Илиев беше автор и на предишния най-висок брейк от 143 точки, като всички поредици над 140 в българския снукър са негово дело. От началото на сезона той спечели всичките турнири на Българска снукър федерация, включително за втори път в кариерата си Балканското първенство.

