Динг е застрашен за "Крусибъл"

  • 13 фев 2026 | 12:18
Динг е застрашен за "Крусибъл"

Загубата на Динг Дзюнхуей с 2:5 от Марко Фу в квалификационния кръг на World Open означава, че следващото му участие ще бъде едва на Световното първенство през април – а той рискува да пропусне „Крусибъл“.

Динг не успя да се класира за Шампионата на играчите или Шампионата на тура и не участва в Откритото първенство на Уелс, а най-успешният китайски играч сега отпада и от заключителните етапи на World Open в Юшан – турнир, който спечели през 2017 г.

В момента той е 16-и в класацията "Надпреварата за "Крусибъл", но няма да може да добави точки в следващите четири зачетни турнира. Така, ако бъде изпреварен от който и да е състезател през идните седмици, ще трябва да се отправи към квалификациите в Шефилд, за да се бори за място в „Театъра на мечтите“.

Представителят на Хонконг Марко Фу направи серии от 86, 91 и 116 точки и си осигури място в основната схема в Юшан през март.

Марк Селби беше притиснат до край от Хейдън Пинхи, преди да извоюва победа с 5:4, докато Джак Лисовски записа едва втората си победа в ранкинг мач от началото на ноември насам, побеждавайки Гонг Джънги с 5:2 и най-добра серия от 115 точки.

Стан Мууди обърна от 3:4 и надделя над Дзян Дзюн с 5:4, като спечели решаващия фрейм на последната черна. Джао Ханянг постигна изненадваща победа с 5:3 над Съ Дзяхуей, а У Идзъ записа най-високата серия от 131 точки при успеха си с 5:2 над Лиъм Пълън.

