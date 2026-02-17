Популярни
  Снукър
  2. Снукър
  Шампионатът на играчите започва без Рони О'Съливан и шампиона

  17 фев 2026 | 14:58
Четиринадесетият ранкинг турнир за сезона се провежда тази седмица - Шампионатът на играчите 2026 отново ще се състои в Телфорд.

Този път в надпреварата ще участват топ 16 състезателите от едногодишната ранглиста, като всеки от тях ще се бори за голямата награда от £150 000.

Шампионатът на играчите 2026 идва само около седмица след края на Световната Гран при, който беше спечелен от Джао Синтонг в Хонконг.

Настоящият шампион Кайрън Уилсън няма да може да защитава титлата си, тъй като не успя да се класира тази година.

Откакто турнирът премина към този формат през 2017 г., базиран на едногодишната ранглиста, има седем различни победители, сред които и Уилсън. Джъд Тръмп и Рони О’Съливан са двукратни шампиони и доминираха в първите четири издания. Джон Хигинс триумфира през 2021 г., а след него трофеят беше спечелен още от Нийл Робъртсън, Шон Мърфи и Марк Алън.

Световният номер 1 Джъд Тръмп е фаворит за титлата тази година според букмейкърите, като има и редица налични оферти в големите платформи за залози.

Последният World Grand Prix беше финалният шанс за играчите да спечелят точки и да си осигурят място в топ 16 (което на практика се оказа топ 17) от едногодишната ранглиста.

Както вече стана ясно, Кайрън Уилсън няма да участва, след като напусна Хонконг като №22 в едногодишното класиране. Въпреки че се намираше на осмо място, Рони О’Съливан също няма да участва, тъй като реши да пропусне турнира. Това се оказа късмет за Джон Хигинс, който успя да вземе последната квота за Телфорд като №17.

Китайските състезатели Джао Синтонг и Джан Анда също гониха място в схемата преди Световната Гран при, но класиранията им до финала им позволиха да се изкачат достатъчно високо.

Схемата е проста:

№1 играе срещу №16

№2 срещу №15

и така нататък

Всички мачове са до 6 от 11 фрейма, с изключение на финала, който ще бъде до 10 от 19 фрейма.

Както се очаква, първият кръг предлага няколко апетитни сблъсъка, като дуелът между Нийл Робъртсън и Джон Хигинс безспорно изпъква.

Схема на Шампионата на играчите 2026

(часовете са в българско време)

Вторник

15:00 – Нийл Робъртсън vs Джон Хигинс

15:00 – У Идзъ vs Марк Алън

21:00 – Крис Уейклин vs Сяо Гуодун

21:00 – Марк Селби vs Джак Лисовски

Сряда

15:00 – Джъд Тръмп vs Джоу Юелун

15:00 – Шон Мърфи vs Джан Анда

21:00 – Марк Уилямс vs Бари Хокинс

21:00 – Джао Синтун vs Елиът Слесър

