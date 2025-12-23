Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

Треньорът на Борнемут Андони Ираола коментира бъдещето на Антоан Семеньо. Крилото се представя блестящо този сезон и интерес към него има от страна на повечето водещи клубове в Англия.

"В момента Семеньо е с нас, днес тренира с отбора. Знам, че много се говори за него. Това не ме засяга. Аз се вълнувам единствено от това да не се отрази на представянето му, а това не се случва. Не можем да контролираме ситуацията, но в момента Антоан е наш играч. Аз не искам да го загубя, няма съмнение в това. Но всеки път, когато трансферният пазар отваря, не знаеш какво ще се случи", заяви Ираола.

"Antoine Semenyo is very committed to the team and I hope we can keep him"



Andoni Iraola admits he 'doesn't know what will happen' regarding the future of Antoine Semenyo and praises the attitude of his player 🍒 pic.twitter.com/ufwkr5J1sD — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 23, 2025

"Това е ситуация, която аз, като треньор, не контролирам. Когато подпишеш договор, и двете страни са доволни. Аз мога да ви кажа само, че не искаме да го загубим, защото е много важен за нас. Но не знам какво ще се случи", допълни испанецът.

"Антоан играе много добре, не само в последните два мача, в които се разписа. Той е постоянен от началото на сезона. Имаше моменти, в които той не вкарваше и въпреки това беше ценен за нас. В крайна сметка не гледаме само цифрите, защото той ни дава много. Не е тайна, че е решаващ играч за нас", каза още треньорът.