  3. Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

Ираола: Не искам да загубя Семеньо, но не знам какво ще се случи

  • 23 дек 2025 | 18:42
  • 163
  • 0

Треньорът на Борнемут Андони Ираола коментира бъдещето на Антоан Семеньо. Крилото се представя блестящо този сезон и интерес към него има от страна на повечето водещи клубове в Англия.

"В момента Семеньо е с нас, днес тренира с отбора. Знам, че много се говори за него. Това не ме засяга. Аз се вълнувам единствено от това да не се отрази на представянето му, а това не се случва. Не можем да контролираме ситуацията, но в момента Антоан е наш играч. Аз не искам да го загубя, няма съмнение в това. Но всеки път, когато трансферният пазар отваря, не знаеш какво ще се случи", заяви Ираола.

"Това е ситуация, която аз, като треньор, не контролирам. Когато подпишеш договор, и двете страни са доволни. Аз мога да ви кажа само, че не искаме да го загубим, защото е много важен за нас. Но не знам какво ще се случи", допълни испанецът.

"Антоан играе много добре, не само в последните два мача, в които се разписа. Той е постоянен от началото на сезона. Имаше моменти, в които той не вкарваше и въпреки това беше ценен за нас. В крайна сметка не гледаме само цифрите, защото той ни дава много. Не е тайна, че е решаващ играч за нас", каза още треньорът.

Бирхоф смята, че Фюлкруг е точното решение за Милан

Легенда на Реал М: Винисиус преживява това, което преживяха много други на “Бернабеу”

Конрад Лаймер за пръв път спечели престижно индивидуално отличие

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Сестрата на Меси е пострадала сериозно в катастрофа

Лудогорец поиска извънредна среща между клубовете, БФС и ПФЛ, обяви причините

Илиян Филипов: Разплатихме се към всички! Херо ще върне Ботев там, където е мястото му

Сираков призна за “немалко грешки” и призова: Пазете Левски! Едни избраха лесния, но измамен път към щастието

Алекс Колев: Разликата с Испания е стряскаща! Ямал играе така, както аз играя със сина си

Арне Слот: Наличните играчи на Ливърпул трябва да запретнат ръкави

ЦСКА показа как ще изглежда сектор А на новата "Армия"

