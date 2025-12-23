Популярни
  2. ЦСКА
  • 23 дек 2025 | 16:17
  • 537
  • 0
Кюстендилеца и шефове на ЦСКА се срещнаха с директора на спортно училище

Изпълнителният директор на ЦСКА Вангел Вангелов, спортният директор Бойко Величков и директорът на ДЮШ Петър Занев посетиха спортното училище „Ген. Владимир Стойчев“. Заедно с тях бе и тарторът на сектор "Г" Иван Велчев, а четиримата се срещнаха с директора Борис Борисов.

"Обединени и все по категорични, че само единството носи големите успехи. На гости в СУ "Генерал Владимир Стойчев" бяха Вангел Вангелов- изпълнителен директор на ПФК ЦСКА, Бойко Величков- спортен директор, Петър Занев- директор на ДЮШ и Иван Велчев- председател на фенклуба на ЦСКА!

Ние Червената общност в навечерието на най-светлите празници един до друг си поставяме нови стремежи, цели и мечти!

Скъпи съмишленици, скъпи приятели, нека продължаваме да сме отличаващ пример, нека постигнатото говори толкова, колкото присъствието ни. Нека мечтаем смело, здрави, щастливи, честити! Весела Коледа и щастлива да е и благодатна новата 2026 година", написа Борисов на страницата си във "Фейсбук".

