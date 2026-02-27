Директор в Ботев: Бях убеден, че Георги Иванов е човек, който ще развива футбола

Директорът на детско-юношеската школа на Ботев Пловдив – Иван Цветанов, сподели впечатленията си след старта на проекта “Мисия Талант”, осъществен от БФС в партньорство с компанията Double Pass.

“Още от първия ден, в който Георги Иванов встъпи като президент на Българския футболен съюз, бях убеден, че е човек, който иска да развива футбола. Постепенно изгради екип, с който да се случи това нещо. Затова днес наистина е много хубав ден за развитието на българския футбол.

За да има развитие, трябва да се почне от най-ниското ниво – от школите. Затова поздравявам Българския футболен съюз за това нещо, което докара, за да може да се развиваме”, заяви Трите Хикса, както е прякорът на Цветанов.

“Да, крайно време беше да се случи това нещо. Във всеки клуб се работи по методика, която не знаем доколко е правилна. Всеки треньор си идва, си тренира негови неща.

Беше крайно време да се работи по единна методика и да може да развиваме тези деца да обичат футбола, все повече деца да идват и да знаят, че чрез обучението си в академията ще станат богати хора”, увери директорът на ДЮШ на Ботев Пловдив.