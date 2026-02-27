Популярни
  Sportal.bg
  БГ Футбол
  Френски специалист гостува в "Лигата на талантите"

Френски специалист гостува в "Лигата на талантите"

  • 27 фев 2026 | 09:00
  • 470
  • 0

В днешния епизод на единственото предаване за детско-юношески футбол в България "Лигата на талантите" зрителите ще се срещнат с френския треньор Робер Боавен. Специалистът има над 47 години треньорски опит, като през последното десетилетие се е специализирал в индивидуалната работа с футболисти.

В кариерата си Боавен е работил в редица футболни академии във Франция и по света, а част от професионалния му път преминава и през България, където е бил част от школата на Ловеч.

По време на разговора той подчерта значението на индивидуалната подготовка за достигането на професионално ниво и акцентира върху нуждата от специализирани треньори в академиите. Френският специалист разкри и каква според него е тайната на Франция да създава толкова много качествени футболисти.

В края на интервюто опитният наставник отправи ценни съвети към младите играчи за подобряване на представянето им и развитието им в дългосрочен план.

