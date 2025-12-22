Партизан окончателно загуби делото срещу бивш футболист на Черно море

Партизан остана на върха в сръбската Суперлига след края на есенния полусезон, но това изобщо не означава, че финансовите проблеми на клуба са в миналото. Напротив, все едно нямат край.

Към момента “гробарите” са наказани с лишване от правото да регистрират нови попълнения в следващите три трансферни периода, по-точно до лятото на 2027 година. На практика ръководството на Партизан, както и в предишни случаи, има възможността автоматично да си осигури премахване от списъка със спрени клубове, като изплати дълговете.

🇷🇸 There is never a dull moment in Serbian football!



Just when Red Star Belgrade seemed to be faltering and lost a home game for the first time in over eight years, league leaders and city rivals Partizan have reportedly been hit by a transfer ban!



Due to a debt of €1.3… pic.twitter.com/jQYXpDv2jO — The Sweeper (@SweeperPod) December 19, 2025

Първоначално неофициално, но след това беше потвърдено и от клуба, че трябва да се платят 1,3 милиона евро по делото “Патрик Андраде“ и още 300 хиляди евро дългове по делото или общо 1,6 милиона. Партизан загуби спора пред Спортния арбитражен съд, като същевременно изчерпа всички правни средства. Това е същият Патрик Андраде, който игра за Черно море в периода 2018-2020 година, а в момента носи екипа на Карабах. Парите за Андраде са заплати, премии, бонуси за постижения и процент от следващ трансфер, който той така и не е получил.

В последните два дни се наложи “черно-белите" от Белград да излязат с официално становище и да уверят обществеността, че дългът към Патрик Андраде скоро ще бъде уреден и че няма да има усложнения относно регистрацията на нови играчи. Партизан е бил запознат с решението на ФИФА преди два месеца, тоест в момента, в който въпросният спор официално е приключил. Наказанието се определя като административна мярка и е пряка последица от поети по-рано договорни задължения, като се отнася по-специално до дългове към атакуващия халф от Кабо Верде.

Също така, клубът ще се опита да погази бързо задълженията, дори с цената на банков кредит, само и само да осигури и по-спокоен зимен трансферен период, както и увереност през пролетта. На „Хумска“ се надяват, че ще могат да спрат атаките на разклатения шампион и голям местен съперник Цървена звезда, който днес смени треньора, но има колебания както в играта, така и в резултата.

В Партизан играе и българският полузащитник Янис Карабельов, а цветовете на тима в миналото са защитавали и други българи като Асен Николов, Иван Иванов, Иван Бандаловски и Валери Божинов.