Официално: Деян Станкович е новият-стар треньор на Цървена звезда

Цървена звезда обяви назначаването на Деян Станкович за старши треньор. Клубът преди това беше воден от Владан Милоевич, който беше уволнен на 21 декември.

Цървена звезда има 45 точки след 20 мача и е втори в класирането на сръбското първенство. В общия етап на Лига Европа отборът е 17-и с 10 точки.

47-годишният Станкович преди това беше треньор на отбора от Белград от 2019 до 2022 година. Под негово ръководство Звезда спечели три шампионски титли на Сърбия и две купи на страната.

Станкович преди това беше начело на Спартак (Москва). На 11 ноември „червено-белите“ обявиха уволнението на сърбина.