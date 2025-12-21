Любо Ганев награди шампионите в петия турнир "А1 Звезди на бъдещето" в София

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев връчи купите на шампионите в петото издание на силния международен волейболен турнир "А1 Звезди на бъдещето", провеждащ се в спортна зала "Левски София". Италианският Бусто Арсицио при момичетата и полският Ястжембски Венгел при момчетата станаха номер 1 за 2025.

След изключителен финален трибой за първото място между българските Левски и Марица, както и италианския Бусто Арсицио, отборът от Апенините стана шампион при момичетата. Имащите с точка повече от маричанки преди последните мачове Левски и Бусто Арсицио играеха един срещу друг. Чиста победа значеше титла, а при спечелен поне по един гейм от съперниците и чисто 3:0 за Марица над полския Ясиеняк Гданск пловдивчанки имаха огромен шанс да спечелят първото място заради по-доброто си точково съотношение в изиграните по 15 гейма от всеки отбор. Марица спечели своя двубой. Левски имаше аванс в първия гейм срещу Бусто Арсицио, но допусна обрат до 23:25 точки, а след като загуби и втория, италианките наложиха волята си по-лесно и в третия, за да заслужат първото място с 12 точки. Марица остана на втора позиция с 11. Берлин спечели с 3:0 над Стежица, събра 10 точки и завърши на трето място. Игралите директен мач за титлата момичета на Левски останаха с 9 точки и завършиха четвърти в драматичния турнир. След тях останаха полските Ясиеняк Гданск и Стежица.

Полският Ястжембски Венгел спечели безапелационно шампионската купа при момчетата с пет победи по 3:0 гейма, след като надви чисто и Берое в последния си мач. Левски се пребори за второто място, побеждавайки в директен мач италианския Дяволи Роза с 2:1. ЦСКА победи молдовския Вулканещи с 2:1 в последния си мач, но заради загубения гейм остана след Берое в крайното класиране заради по-доброто точково съотношение в изиграните по 15 гейма за старозагорци.

В церемонията по награждаването заедно с Любомир Ганев се включиха президентът на Левски Давид Давидов, турнирнирният директор Атанас Гаров и мениджърът на Левски Стефан Чолаков.

ИДЕАЛЕН ОТБОР ПРИ МОМЧЕТАТА: Виктор Карбовяк (Ясжембски), Александър Несторов (Левски), Стефано Фантони (Дяволи Роза), Яни Златанов (Берое), Калоян Стефанов (ЦСКА), Кирил Петриоглу (Вулканещи)



MVP: Бартош Прошински (Ястжембски)

ИДЕАЛЕН ОТБОР ПРИ МОМИЧЕТАТА: Джорджа Митино (Бусто Арсицио), Лора Родопска (Марица), Хелене Клеман (Берлин), Радостина Добрева (Левски), Вероника Ашик (Ясиеняк Гданск), Клара Юниска (Стежица)



MVP: Ариана Пини (Бусто Арсицио)

РЕЗУЛТАТИ - ДЕН 3 МОМЧЕТА Левски - Дяволи Роза 2:1 ЦСКА - Вулканещи 2:1 Берое - Ястжембски 0:3

МОМИЧЕТА Марица - Ясиеняк Гданск 3:0 Левски - Бусто Арсицио 0:3 Стежица - Берлин 0:3