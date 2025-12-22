Популярни
Алекс Николов вече има 230 точки в Суперлигата на Италия

  • 22 дек 2025 | 13:33
  • 166
  • 0

Световният вицешампион с България и юноша на Левски София Александър Николов даде своя принос за победата на Лубе с 3:0 (25:23, 25:18, 25:19) при гостуването на „Кунео“ в 12-ия кръг на италианската Серия А.

22-годишният реализатор №1 на Мондиал 2025 се отчете с 15 точки, като 3 бяха от начален удар. По-резултатен от него бе единствено канадецът Ерик Льопки с 16 точки.

Общо в 11-те мача, в които е играл досега през сезона в първенството, Алекс Николов има 230 точки.

Той заема втора позиция сред реализаторите в Суперлигата на Италия.

Лидер е белгиецът от Алианц (Милано) Фере Регерс с 244 точки и мач повече.

На 6-ата позиция в класирането Лубе има 7 победи, 5 загуби и 22 точки.

