Раян Гарсия надделя над Марио Бариос и вече е легитимен шампион

Раян Гарсия постигна убедителна победа с единодушно съдийско решение над Марио Бариос. Резултатите от съдийските карти бяха 119-108, 120-107 и 118-109, което позволи на Гарсия най-накрая да спечели световна титла след три неуспешни опита.

В събота вечер в Лас Вегас Гарсия надигра Марио Бариос, за да завоюва титлата на WBC в полусредна категория, като изнесе може би най-доминантното представяне в кариерата си до момента. Калифорниецът не загуби нито един рунд в двубоя, поддържайки пълен контрол след зашеметяващ старт, в който прати Бариос (29-3-2, 18 с нокаут) в нокдаун още в първия рунд.

От този момент нататък всичко беше в ръцете на Гарсия. 30-годишният Бариос така и не успя да влезе в мача или да намери начин да го направи конкурентен. Огромното предимство на 27-годишния Гарсия в скорост и сила се оказа непреодолимо препятствие за „El Azteca“.

„Исках да покажа целия си арсенал. Вярвам, че беше майсторски клас, но честно казано, трябваше да постигна нокаут. Трябва да си дам оценка за това. Нараних го много пъти, но си контузих дясната ръка. Хора, не беше само лявото ми кроше. Видях, че и дясната ми ръка работеше тази вечер. Беше страхотен мач. Марио е корав боец. Уважавам го, той е мексикано-американец като мен и направихме страхотно шоу“, заяви Гарсия след двубоя.

„Показах аматьорското си потекло. Мога да се боксирам. Мога да се движа, мога да не бързам. Невинаги трябва да търся нокаута. Не исках да избързвам, защото Марио нанасяше много бързи контраудари и можеше да ме хване между ударите. Трябваше да бъда много избирателен с възможностите си. Не исках да бъда уцелен с тежък удар, затова трябваше да действам търпеливо и да подбирам ударите си. Изненадан съм, че Бариос издържа всичките 12 рунда. Удрях го с някои страхотни удари, нараних го няколко пъти. Но както ви казах, той е голям корав. Това е всичко, което мога да кажа“, завърши новият световен шампион.