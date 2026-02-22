Две титли и седем медала за българските представители на "Дракула Оупън"

България излъчи двама шампиони и общо седем медалисти на международния турнир по бокс "Дракула Оупън" в Плоещ.

В конкуренцията на повече от 450 боксьори от 18 държави българските таланти отново показаха, че са сред водещите в световен мащаб. Под наставленията на олимпийската шампионка Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов националите ни демонстрираха сериозен потенциал и израстване.

Валя Николаева грабна титлата при девойките до 46 килограма. Тя надигра на финала казахстанката Милана Иншина и и заслужи индивидуално отличие за страхотната работа, която свърши през изминалите дни на ринга в румънския град.

Шампион при младежите стана Янко Илиев. В категория до 55 килограма той показа разнообразен стил и напълно заслужено надигра бразилеца Густаво Силва в мача за златото.

С бронзови отличия се поздравиха Роберта Хаджийска (51 кг), Маргарита Парпулова (57 кг), Виктория Димитрова (63 кг), Никол Първанова (75 кг) и Николай Иванов (85 кг).