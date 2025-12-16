"Соколите" ще зимуват в България

Стана ясно, че Спартак (Варна) ще проведе зимната си подготовка при домашни условия. Причината е нестабилното финансово състояние на клуба, като основната цел е да бъдат спестени средства. В лагера на "соколите" се надяват новата година да бъде далеч по-добра и да донесе финансова стабилизация. Старши треньорът Гьоко Хаджиевски заяви, че се очакват промени по време на зимната селекция. В момента тимът е във ваканция, а пред Sportal.bg опитният специалист сподели вижданията си за изминалия полусезон и насоките за бъдещето от спортно-техническа гледна точка:

"Най-хубавото през полусезона беше, че дадохме възможност на млади играчи да се развият. Те се представиха добре и имат бъдеще в клуба. Липсата им на опит обаче си каза думата в последните срещи. Нямахме голяма ротация и разчитахме на 13-14 футболисти. Освен това контузии получиха Магджински, а по-късно Будинов и Лозев, който с опита си е лидер в отбора и изнесе силни мачове преди травмата.

Ще има корекции за новия полусезон. Търсим футболисти за най-важните позиции – поне четирима-петима, като акцентът е върху опитни играчи. Необходим ни е опорен халф, плеймейкър от класата на Коуто – човек, който да разпределя играта, както и защитник и крило.

От 5 януари започваме зимната подготовка във Варна. Имаме планирани три контролни срещи – с Фратрия, Дунав (Русе) и Миньор (Перник). Закъсняхме с подготовката в началото на сезона по редица причини, затова сега ще наблегнем основно на физическата подготовка. Тя е много важен елемент и се надявам на по-добър полусезон и най-вече да зарадваме феновете, които много ни подкрепят".



Пламен Трендафилов