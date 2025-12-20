Равалия: Отиваме на финала с най-голяма амбиция

Вратарят Федерико Равалия заместваше контузения титуляр на Болоня Лукаш Скорупски в полуфиналния мач на отбора срещу тима на Интер в полуфинала от Суперкупата на Италия. Резервният страж бе повече от достоен заместник и се превърна в големия герой за своя тим, след като спаси редица положения в редовното време, а след това неговият отбор спечели след изпълнение на дузпи.

„Неописуемо е, дойдохме тук, за да почетем турнира и да се опитаме да стигнем докрай. Справихме се добре, като задържахме Интер в продължение на 90 минути, след това дузпите са лотария“, каза Равалия.

Ciro Immobile and Federico Ravaglia assure Bologna will ‘face the Supercoppa Final with the utmost ambition’ against Napoli after eliminating Inter on penalties. ‘We want to bring the trophy home.’#BolognaInter #Supercoppa #EASPORTSFCSupercup pic.twitter.com/v0nEdBmFPC — Football Italia (@footballitalia) December 19, 2025

В големия финал Болоня ще срещне Наполи, който отстрани Милан след успех с 2:0. Този двубой предстои на 22-ри декември (понеделник) от 21:00 часа българско време.

„Сега сме тук, за да вземем трофея, отиваме на финала с най-голяма амбиция“, каза още Равалия.