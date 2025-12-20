Популярни
Равалия: Отиваме на финала с най-голяма амбиция

  • 20 дек 2025 | 04:18
  • 227
  • 0

Вратарят Федерико Равалия заместваше контузения титуляр на Болоня Лукаш Скорупски в полуфиналния мач на отбора срещу тима на Интер в полуфинала от Суперкупата на Италия. Резервният страж бе повече от достоен заместник и се превърна в големия герой за своя тим, след като спаси редица положения в редовното време, а след това неговият отбор спечели след изпълнение на дузпи.

„Неописуемо е, дойдохме тук, за да почетем турнира и да се опитаме да стигнем докрай. Справихме се добре, като задържахме Интер в продължение на 90 минути, след това дузпите са лотария“, каза Равалия.

В големия финал Болоня ще срещне Наполи, който отстрани Милан след успех с 2:0. Този двубой предстои на 22-ри декември (понеделник) от 21:00 часа българско време.

„Сега сме тук, за да вземем трофея, отиваме на финала с най-голяма амбиция“, каза още Равалия.

