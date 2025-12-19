44-годишен гибралтарец постави рекорд с дебюта си в евротурнирите

Нападателят на Линкълн Ред Импс Лий Каскиаро постави рекорд в Лигата на конференциите, превръщайки се в най-възрастния футболист, играл някога в турнирите на УЕФА, след като дебютира на 44-годишна възраст.

Рекордът, официално потвърден от архивите на УЕФА, беше поставен в последния кръг от груповата фаза на Лига на конференциите и ще остане като историческо постижение в европейските клубни надпревари. В 81-ата минута на мача между Легия Варшава и Линкълн Ред Импс се случи нещо, което резултатът не може да заличи. Срещата завърши 4:1 в полза на домакините, но Лига на конференциите остави за историята друг паметен момент: влизането в игра на Каскиаро, който на 44 години постави безпрецедентен рекорд в турнирите на УЕФА. Един уникален дебют, който ще се помни дълго. Ред Импс вече бяха загубили шансове за класиране в елиминационната фаза, но тази смяна превърна един обикновен мач в историческо събитие. Роден на 29 септември 1981 г., опитният нападател официално стана най-възрастният играч, появявал се на терена в европейски клубен турнир, надминавайки всички досегашни рекорди за възраст.

Легия унищожи мечтите на Линкълн Ред Импс за място в елиминациите

Значимостта на постижението му става още по-голяма, когато се сравни с официалните данни на УЕФА за националните отбори. Каскиаро вече е най-дълголетният играч в историята на Лигата на нациите, след като игра за Гибралтар на 43 години и 14 дни в мача срещу Лихтенщайн през октомври 2024 г. В тази класация той изпреварва знаменити имена като Кристиано Роналдо, Лука Модрич, Пепе, Юго Лорис и Жорди Алба – шампиони, свикнали да пренаписват рекорди, но надминати по дълголетие от нападателя от Гибралтар.

Каскиаро не се издържа от футбол. Повече от две десетилетия той работи за Министерството на отбраната на Гибралтар, където изпълнява задължения, свързани с военната и пристанищната сигурност. Аматьорският футболист разказва за двойствения си живот в интервю: „Аз съм полицай от 22 години. Всъщност работата ми е по-скоро свързана с охранителна дейност – грижим се за корабите и военните съоръжения“. Вечерни тренировки, ежедневна работа и европейски гостувания, съобразени със смените му – рутина, която показва какво означава да играеш футбол в една от най-малките държави на континента, където съчетаването на професия и спорт все още е ежедневна необходимост.

🇬🇮 LEE CASCIARO ⚽️



✅ Agente de la Gibraltar Defence Police desde hace 22 años.



✅ Futbolista del Lincoln Red Imps desde 1998.



✅ Autor del primer gol oficial de la selección de Gibraltar.



✅ Ayer disputó los últimos minutos del Legia-Lincoln de Conference... con 44 años. pic.twitter.com/g3MA2OgkoI — Jordi Domínguez (@jdominguezfd) December 19, 2025

Каскиаро играе за Линкълн Ред Импс от 1998 г., когато клубът все още няма достъп до турнирите на УЕФА. Оттогава той не е сменял фланелката, съпътствайки растежа на отбора до трайното му установяване на европейската сцена. В кариерата си е спечелил множество национални титли и е оставил следа и в Европа, отбелязвайки голове срещу Селтик, Динамо (Минск), Б36 Торсхавн и Санта Колома. С националния отбор на Гибралтар той има 66 мача и 3 гола, като в квалификациите за Евро 2016 отбелязва първия официален гол в историята на страната си срещу Шотландия. На 44 години Каскиаро не е окачил бутонките: той влезе на терена, счупи рекорд и написа уникална страница в историята на Лигата на конференциите. Една история, която започна във Варшава, но отеква в целия европейски футбол.

www.gianlucadimarzio.com

Следвай ни:

Снимки: Imago