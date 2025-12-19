Популярни
Официално: "Арена Ботевград" приема Финалната осмица на еfbet Купа на България

  • 19 дек 2025 | 20:08
  • 139
  • 0


Ботевград ще приеме турнира за еfbet Купа на България 2026. Това стана ясно днес по време на жребия за квалификациите, който се проведе в конферентната зала на зала "Триадица". Домакин на надпреварата ще бъде БК Балкан, който единствен подаде заявка за домакинство, след като бе обявена новата наредба, която е с различни правила от миналогодишните.

БК Балкан ще бъде домакин на този турнир за трети път в последните девет години. Преди това носителят на трофея бе определен в Ботевград през 2016 г. и през 2022 г. Това означава, че двубоите от финалната фаза ще бъдат в "Арена Ботевград".




Финалната осмица в турнира еfbet Купа на България 2026 ще бъде в периода от 19 до 22 февруари догодина. В нея ще се включат участниците в евротурнирите Рилски спортист, Спартак Плевен и Балкан, носителят на еfbet Купата на България от миналия сезон Черно море Тича, както и най-високо класираният тим след първия етап в Sesame НБЛ извън вече споменатите - Локомотив Пловдив.

Останалите тимове Ботев 2012 Враца, Миньор 2015, Берое Стара Загора, Академик Бултекс 99, Левски и Шумен ще минат през квалификации. Те ще определят последните трима участници във Финалната осмица. Тези срещи ще бъдат на 7 и 28 януари 2026 г.

Снимки: Sportal.bg

