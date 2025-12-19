Официално: "Арена Ботевград" приема Финалната осмица на еfbet Купа на България

Ботевград ще приеме турнира за еfbet Купа на България 2026. Това стана ясно днес по време на жребия за квалификациите, който се проведе в конферентната зала на зала "Триадица". Домакин на надпреварата ще бъде БК Балкан, който единствен подаде заявка за домакинство, след като бе обявена новата наредба, която е с различни правила от миналогодишните.

БК Балкан ще бъде домакин на този турнир за трети път в последните девет години. Преди това носителят на трофея бе определен в Ботевград през 2016 г. и през 2022 г. Това означава, че двубоите от финалната фаза ще бъдат в "Арена Ботевград".

Жребият за квалификациите на efbet Купа България бе изтеглен, ето кой срещу кого

Финалната осмица в турнира еfbet Купа на България 2026 ще бъде в периода от 19 до 22 февруари догодина. В нея ще се включат участниците в евротурнирите Рилски спортист, Спартак Плевен и Балкан, носителят на еfbet Купата на България от миналия сезон Черно море Тича, както и най-високо класираният тим след първия етап в Sesame НБЛ извън вече споменатите - Локомотив Пловдив.

Останалите тимове Ботев 2012 Враца, Миньор 2015, Берое Стара Загора, Академик Бултекс 99, Левски и Шумен ще минат през квалификации. Те ще определят последните трима участници във Финалната осмица. Тези срещи ще бъдат на 7 и 28 януари 2026 г.

Снимки: Sportal.bg