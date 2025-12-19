Популярни
Никола Цолов в "Гостът на Sportal.bg"
Теглят в момента жребия за квалификациите на efbet Купа България

  • 19 дек 2025 | 11:00
  • 439
  • 0
Жребият за квалификациите в турнира efbet Купа България 2026 ще бъде изтеглен днес в 11.00 ч., като церемонията ще се проведе в конферентната зала на зала "Триадица", в София.

Жребият за квалификациите в турнира ще бъде пълен, недирижиран. Срещите ще се играят на разменено гостуване, като тимът с по-предно класиране ще бъде домакин на втория мач на 28 януари. Тези двубои ще започнат на 7 януари 2026 г.

За три места във Финалната осмица ще се борят шест състава. Това са Ботев 2012 Враца, Миньор 2015, Берое Стара Загора, Академик Бултекс 99, Левски и Шумен.

Във Финалната осмица на турнира за efbet Купа на България ще бъдат още евроучастниците Рилски спортист, Спартак Плевен и Балкан, носителят на трофея от миналия сезон Черно море Тича и най-високо класираният тим след първия етап в Sesame НБЛ извън вече споменатите - Локомотив Пловдив.

Финалната осмица за efbet Купа на България ще бъде в периода от 19 до 22 февруари 2026 г.

Колаж: БФБаскетбол

ГЛЕДАЙТЕ ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ТЕГЛЕНЕТО НА ЖРЕБИЯ ТУК!

