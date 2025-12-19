Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мис България разкри пред Sportal.bg какви цели си е поставила за следващата година във волейбола

Мис България разкри пред Sportal.bg какви цели си е поставила за следващата година във волейбола

  • 19 дек 2025 | 16:39
  • 456
  • 0

Мис България 2025 - волейболистката Симона Бакърджиева, говори пред камерата на Sportal.bg след отпадането на нейният отбор Славия на 1/4-финалите на турнира за efbet Купа България - жени.

Волейболистките на Левски без проблеми на полуфинал за Купата
Волейболистките на Левски без проблеми на полуфинал за Купата

"Със сигурност беше един тежък двубой за нас, но съм щастлива, че успяхме да извлечем максимума, че успяхме да се стиковаме повече като отбор и да се заредим с нови сили за следващия полусезон. При друг жребий 1/4-финалът щеше да е по-различен и щяхме да имаме по-големи шансове, но и тук излязохме, борихме се със сърце и показахме най-доброто, на което сме способни. Надявам се следващия полусезон още по-добре", сподели Бакърджиева за самия мач и загубата от Левски София с 0:3.

Симона Бакърджиева: Ще нося короната за Мис България със същата гордост, с която нося екипа на Славия
Симона Бакърджиева: Ще нося короната за Мис България със същата гордост, с която нося екипа на Славия

"Със сигурност в личен и професионален план израстнах доста през тази година както емоционално, така и развих доста други качества в мен. И с нови сили искам да посрещна Новата година и се надявам да ми се случват все по-хубави работи както на мен, така и на момичетата от отбора. Най-вече пожелавам на мен и близките ми да сме здрави и щастливи, защото това е най-важното. А в спортен план си пожелавам финал, а Дай Боже, и медал", си пожела Мис България за следващата 2026-а година.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Любо Ганев: Показахме, че можем да обединим нацията

Любо Ганев: Показахме, че можем да обединим нацията

  • 19 дек 2025 | 12:56
  • 2559
  • 3
Берое спря Локомотив след невероятна драма в 5 гейма

Берое спря Локомотив след невероятна драма в 5 гейма

  • 18 дек 2025 | 21:24
  • 6707
  • 3
Монтана разгроми Славия

Монтана разгроми Славия

  • 18 дек 2025 | 19:31
  • 1834
  • 0
Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос със 7-а победа в Гърция

Елица Атанасийевич с 13 точки, Паниониос със 7-а победа в Гърция

  • 18 дек 2025 | 18:47
  • 963
  • 0
Добромир Добрев с втори мач на световното клубно първенство за мъже

Добромир Добрев с втори мач на световното клубно първенство за мъже

  • 18 дек 2025 | 18:29
  • 2582
  • 2
Марица е "Отбор на Пловдив" за 2025 година

Марица е "Отбор на Пловдив" за 2025 година

  • 18 дек 2025 | 15:28
  • 576
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Берое и Лудогорец

11-те на Берое и Лудогорец

  • 19 дек 2025 | 16:23
  • 2113
  • 13
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 6992
  • 6
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 3015
  • 0
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 9151
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 10101
  • 7
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 13698
  • 33