Мис България разкри пред Sportal.bg какви цели си е поставила за следващата година във волейбола

Мис България 2025 - волейболистката Симона Бакърджиева, говори пред камерата на Sportal.bg след отпадането на нейният отбор Славия на 1/4-финалите на турнира за efbet Купа България - жени.

"Със сигурност беше един тежък двубой за нас, но съм щастлива, че успяхме да извлечем максимума, че успяхме да се стиковаме повече като отбор и да се заредим с нови сили за следващия полусезон. При друг жребий 1/4-финалът щеше да е по-различен и щяхме да имаме по-големи шансове, но и тук излязохме, борихме се със сърце и показахме най-доброто, на което сме способни. Надявам се следващия полусезон още по-добре", сподели Бакърджиева за самия мач и загубата от Левски София с 0:3.

"Със сигурност в личен и професионален план израстнах доста през тази година както емоционално, така и развих доста други качества в мен. И с нови сили искам да посрещна Новата година и се надявам да ми се случват все по-хубави работи както на мен, така и на момичетата от отбора. Най-вече пожелавам на мен и близките ми да сме здрави и щастливи, защото това е най-важното. А в спортен план си пожелавам финал, а Дай Боже, и медал", си пожела Мис България за следващата 2026-а година.