Марица елиминира Миньор (Перник) и е на полуфинал за Купата на България

Защитаващият трофея си отбор на Марица (Пловдив) е първият полуфиналист в турнира за efbet Купа България - жени. В първия 1/4-финален сблъсък "жълто-сините" се справиха със съпротивата на Миньор (Перник) и след категоричен успех с 3:0 (25:10, 25:16, 25:15) в столичната зала "Христо Ботев" продължават напред.

Марица продължава напред към полуфиналите, където очаква победителя от сблъсъка между ЦПВК (София) и Марица 2022 по-късно тази вечер. Полуфиналът на Марица е утре (20 декември) от 19,00 часа.

Шампионките започнаха уверено и още от самото начало затрудниха посрещането на съперника със силен начален удар. Това позволи на "жълто-сините" рано да отворят двуцифрена преднина от 13:4, а след това на сервис на Ива Дуодва направиха серия от 8 безответни точки, за да поведат с 21:6. Това се оказа ключово за крайния изход от първата част, която приключи при 25:10 в полза на Марица.

Втората стартира равностойно с битка точка за точка до 10:10, когато пловдивчанки взеха шест от следващите осем разигравания и се откъснаха в резултата с 16:12 в средата на гейма. Разликата се запази до 20:16 в полза на шампионките, а след това те не дадоха повече точка на своя опонент, за да затворят и втората част с 25:16.

В третия гейм маричанки отново поддържаха високо ниво на представянето си и диктуваха изцяло събитията на полето. След 4:4 състезателките на Ахметджан Ершимшек направиха серия от 11 поредни точки за 15:4. До края те не изпуснаха инициативата и мачът приключи след 25:15 в третата част.

Най-резултатни за победата на Марица станаха Ива Дудова и Борислава Съйкова с по 13 точки, а 11 добави Виктория Коева.