Облик Севил и Кишейн Томпсън с номинации за "Спортист на годината" в Ямайка

Спринтьорите Облик Севил и Кишейн Томпсън са сред водещите имена в списъка с номинирани за най-престижните спортни награди в Ямайка за 2025 г.

Световният шампион на 100 метра Облик Севил и сребърният медалист в същата дисциплина Кишейн Томпсън оглавяват списъка с деветима атлети, които ще се борят за приза "Спортист на годината“. Номинациите бяха обявени по време на официалното представяне на 65-ото издание на Националните спортни награди.

При жените конкуренцията също е сериозна, като четири състезателки ще си оспорват отличието. Сред тях изпъкват имената на световната вицешампионка на 100 метра Тина Клейтън и бронзовата медалистка на 200 метра Шерика Джаксън.

Списъкът с номинираните мъже включва редица талантливи спортисти. Към Облик Севил и Кишейн Томпсън се присъединяват световният сребърен медалист в скока на дължина Теджей Гейл, както и медалистите на 110 метра с препятствия Орландо Бенет (сребро) и Тайлър Мейсън (бронз).

Настоящият бронзов медалист от световно първенство на 200 метра Брайън Левъл също намери място сред номинираните. Списъкът се допълва от Уейн Пинък, сребърен медалист в скока на дължина от световното в зала, финалиста в скока на височина Реймънд Ричардс и златния медалист по международна практическа стрелба Антъни Джонсън.

В категорията "Спортистка на годината“ Тина Клейтън и Шерика Джаксън ще се състезават с шампионката от Диамантената лига на 100 метра с препятствия Акира Нъджент и международната състезателка по моторни лодки Сара Мисир.

Феновете също ще имат възможност да дадат своя глас за наградата "Изборът на публиката“, която включва някои от най-запомнящите се моменти от изминалата година.

Сред номинираните постижения са световната титла на Облик Севил на 100 метра, сребърният медал на Тина Клейтън и впечатляващите финали на Бенет и Мейсън на 110 метра с препятствия. Сребърният медал на женската щафета 4х100 метра също е в надпреварата.