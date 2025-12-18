Саве се цели в експлозивен сезон 2026 след златен маратонски дубъл

Популярни
  • 18 дек 2025 | 19:42
  • 356
  • 0
След доминираща кампания през 2025 г. шампионът от маратона в Берлин Сабастиан Саве вече гледа към нови отличия, докато се подготвя за експлозивен сезон 2026. През тази година формата на Саве на шосе беше нищо по-малко от сензационна, като той остана непобеден в двете маратонски състезания, в които участва, слизайки под бариерата от 2:03 часа и в двата случая.

На 27 април Саве изнесе истински майсторски клас в британската столица, пресичайки финалната линия за 2:02:27, за да спечели първата си титла от маратона в Лондон.

Той завърши пред Джейкъб Киплимо от Уганда, който записа време 2:03:37, и сънародника си Александър Муняо, който допълни подиума с 2:04:20.

Неговата блестяща форма се пренесе безпроблемно и на маратона в Берлин на 21 септември, където той триумфира с време 2:02:16.

С поглед към сезон 2026 кенийският ас вече е започнал да планира следващия си ход, разкривайки, че първото му маратонско участие за годината вероятно ще бъде между март и май.

"Ще участвам в маратон през пролетта, но все още не можем да обявим кой точно“, заяви Саве пред World Athletics.

След като вече напълно е преминал към дистанцията от 42 км, Саве потвърди, че няма да участва на Световното първенство по шосейно бягане през 2026 г.

"Вече съм изцяло маратонец. Преминах от полумаратона и няма да защитавам титлата си на Световното първенство по шосейно бягане в Копенхаген следващата година“, добави той.

На предишното издание на шампионата в Рига през 2023 г. той спечели титлата в полумаратона при мъжете с рекордно време за трасето от 59:10.

Именно това постоянно съвършенство на шосе през годината доведе до коронясването на Саве за "Атлет на годината извън стадиона“ за 2025 г. на World Athletics.

Снимки: Gettyimages

