Коу е разочарован от правните пречки, които не позволяват отнемането на световния рекорд на Рут Чепнгетич

Президентът на Световната атлетика Себастиан Коу изрази своето разочарование от правните пречки, които не позволяват отнемането на световен рекорд от наказан спортист.

Коу определи ситуацията като "фарс“, коментирайки сложните юридически процедури, които пречат на ръководния орган да анулира рекорда на кенийската маратонка Рут Чепнгетич.

Проблемът се съсредоточава върху изумителното постижение на Чепнгетич от 2:09:56 часа в Чикаго през октомври 2024 г., което все още се признава за официален световен рекорд.

По-рано тази година Рут Чепнгетич получи тригодишно наказание за нарушаване на антидопинговите правила, но резултатите ѝ бяха анулирани само за периода след месец март.

Отделът за почтеност в атлетиката (AIU) отхвърли обяснението на Чепнгетич, че по погрешка е приела лекарствата на своята домашна помощница. От AIU също така заявиха, че я разследват и за други потенциални нарушения.

"Споделям вашето разочарование, но не съм адвокат“, заяви президентът на Световната атлетика по време на медийно събитие в края на годината.

"Съществуват правни предизвикателства, при които тежестта на доказване изисква положителен тест и доказателства, че допинговото нарушение е извършено по време на самото постижение. Ако не разполагате с това, е изключително трудно да се правят заключения за други събития.“

"AIU прави всичко възможно, но трябва да работи в рамките на законовите ограничения, колкото и разочароващо да е това.“

Рут Чепнгетич е сред няколкото известни спортисти, уличени в употреба на допинг тази година. В списъка влизат и елитните американски спринтьори Марвин Брейси, Ерион Найтън и Фред Кърли, които също получиха наказания.

Нарастващата загриженост беше изразена и от председателя на AIU Дейвид Хауман, бивш генерален директор на Световната антидопингова агенция. Хауман предупреди, че антидопинговата система е в застой.

"Умишлено употребяващите допинг на елитно ниво избягват разкриването. В днешно време не сме достатъчно ефективни в залавянето на измамниците... това вреди на доверието в антидопинговото движение“, каза той.

Въпреки че признава предизвикателствата, Себастиан Коу предложи по-умерена гледна точка. "Мисля, че това, което Дейвид казва, е, че трябва да отидем отвъд“, обясни той.

"Много е важно всички наши антидопингови организации да работят абсолютно оптимално. Трябва наистина да се съсредоточим върху интелигентното тестване. Трябва да използваме изкуствения интелект много повече, за да можем наистина да ускорим това интелигентно тестване и да разпределим ресурсите там, където наистина ще има значение.“

Преминавайки към по-позитивна тема, Себастиан Коу отбеляза успеха на тазгодишното Световно първенство по лека атлетика в Токио и погледна напред към първото издание на Ultimate Championships в Будапеща следващия септември.

"Не толкова отдавна говорехме за един или двама големи таланти, а сега говорим за цял спектър от таланти, появяващи се във всички наши дисциплини“, каза той. "Това е изключителна ера.“

"В Токио имахме 84 държави, които достигнаха до финал – най-високият брой в историята. В Токио през 1991 г. те бяха 47. Не мога да се сетя за друг спорт, в който бихме говорили за подобно нещо.“

Относно новия шампионат Ultimate Championships, който представлява съкратен формат с участието на най-добрите атлети в серия от финали, Коу подчерта неговото стратегическо значение.

"Липсваше ни онзи голям глобален момент в Световната атлетика, който имаме в три от четирите години. Запълването на четвъртата година е важна концепция.“

"Нуждаем се от един милиард души, които да гледат нашия спорт на годишна база в точния момент от сезона, и искахме да създадем нещо ново и вълнуващо за атлетите“, продължи той.

"Каним само най-добрите от най-добрите, а наградният фонд е исторически – 10 милиона долара. Преосмислихме формата, за да премахнем излишните паузи. Искаме бързина, искаме плавно и вълнуващо състезание в рамките на три вечери. Мисля, че това ще бъде завладяващ поглед към бъдещето.“

Снимки: Gettyimages