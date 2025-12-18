Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Европейският шампион Доом се завръща на мястото на световния си триумф в зала

Европейският шампион Доом се завръща на мястото на световния си триумф в зала

  • 18 дек 2025 | 14:54
  • 238
  • 0
Европейският шампион Доом се завръща на мястото на световния си триумф в зала

Белгийският шампион на 400 метра Александър Доом ще се завърне на арената, където спечели и световната титла на 400 метра в зала. Той ще вземе участие в международния турнир в Глазгоу на 31 януари.

28-годишният атлет, който триумфира със златни медали както на 400 метра, така и в щафетата 4x400 метра на Световното първенство в зала в Глазгоу през 2024 г., е едно от първите големи имена, обявени за събитието от категория Challenger на Световния атлетически тур в зала.

Към него ще се присъединят бронзовият медалист на 60 метра от европейско първенство в зала Андрю Робъртсън и неговата сънародничка от Великобритания Имани Лансикуот, която е сребърна олимпийска медалистка в щафетата 4x100 метра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Световният и европейски шампион на 60 метра Джеремая Азу се завръща на пистата

Световният и европейски шампион на 60 метра Джеремая Азу се завръща на пистата

  • 18 дек 2025 | 13:11
  • 275
  • 0
Гресие повежда силен френски отбор за Световното по крос-кънтри

Гресие повежда силен френски отбор за Световното по крос-кънтри

  • 18 дек 2025 | 13:03
  • 196
  • 0
Световни медалисти потвърдиха участие на Orlen Cup в Лодз

Световни медалисти потвърдиха участие на Orlen Cup в Лодз

  • 18 дек 2025 | 12:52
  • 327
  • 0
Бунсон с три златни медала и рекорди на Игрите на Югоизточна Азия

Бунсон с три златни медала и рекорди на Игрите на Югоизточна Азия

  • 16 дек 2025 | 20:16
  • 1077
  • 0
Алфонс Симбу в "Писмо до моята нация"

Алфонс Симбу в "Писмо до моята нация"

  • 16 дек 2025 | 18:55
  • 1074
  • 0
Младата спринтова звезда Гаут Гаут потвърди участие на "Златен шпайк“

Младата спринтова звезда Гаут Гаут потвърди участие на "Златен шпайк“

  • 16 дек 2025 | 16:46
  • 497
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 12777
  • 20
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 29461
  • 94
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 53460
  • 121
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 28909
  • 42
В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

  • 18 дек 2025 | 15:05
  • 8052
  • 16
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 19877
  • 22