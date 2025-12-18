Европейският шампион Доом се завръща на мястото на световния си триумф в зала

Белгийският шампион на 400 метра Александър Доом ще се завърне на арената, където спечели и световната титла на 400 метра в зала. Той ще вземе участие в международния турнир в Глазгоу на 31 януари.

28-годишният атлет, който триумфира със златни медали както на 400 метра, така и в щафетата 4x400 метра на Световното първенство в зала в Глазгоу през 2024 г., е едно от първите големи имена, обявени за събитието от категория Challenger на Световния атлетически тур в зала.

Към него ще се присъединят бронзовият медалист на 60 метра от европейско първенство в зала Андрю Робъртсън и неговата сънародничка от Великобритания Имани Лансикуот, която е сребърна олимпийска медалистка в щафетата 4x100 метра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages