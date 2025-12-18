Популярни
  • 18 дек 2025 | 15:20
  • 189
  • 0
Себастиан Коу: Календарът трябва да се контролира след фалита на Големия шлем на атлетиката

Президентът на Световната атлетика лорд Коу предупреди, че "трябва да се контролира календарът“ в леката атлетика, след като състезанието Голям шлем на атлетиката на спринтьорската легенда Майкъл Джонсън обяви фалит.

Миналата седмица четирикратният олимпийски шампион Джонсън заяви, че въпреки "значителните предизвикателства... отказвам да се откажа от мисията“ на проваления проект, който дължи милиони на кредитори, сред които и топатлети.

Лорд Коу обаче коментира, че Световната атлетика "приветства иновациите“, но те трябва да имат "устойчив и солиден финансов модел“.

Запитан дали Световната атлетика може да попречи на Големия шлем на атлетиката да се завърне, Коу отговори: "Не искам да навлизам в жаравата на този въпрос... но ние създаваме календара“. Световният управителен орган ще трябва да одобри всеки опит на Големия шлем на атлетиката да организира бъдещи събития.

"Трябва да сме сигурни, че когато се появят нови събития, те идват на масата с необходимите препоръки и активи, за които говорих“, каза Коу. "Имаме отговорност да го направим и мисля, че занапред това е нещо, което ще разгледаме по-задълбочено.“

"През следващите няколко години ще има много различни и нови неща. Аз приветствам това, но то трябва да бъде подплатено с реалистично предложение, което е надеждно и устойчиво.“

Организаторите на Големия шлем на атлетиката заявиха, че състезанието, което предлагаше щедри наградни фондове, е било засегнато от оттеглянето на поети инвестиции. Те възнамеряват да използват процедурата по Глава 11 от закона за фалитите в САЩ, "за да стабилизират финансите си, да приложат по-ефективен разходен и оперативен модел и да позиционират Големия шлем на атлетиката за дългосрочен успех“.

Снимки: Gettyimages

