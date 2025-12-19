Гласнер поздрави младите играчи на Кристъл Палас, но и изрази опасения за мача с Лийдс

Кристъл Палас не успя да се класира директно за фазата на директните елиминации на Лигата на конференциите, след като завърши 2:2 у дома срещу финландския КуПС.

Кристъл Палас пропусна шанс да си спести два мача

"Искахме да победим и да се класираме директно, но знам, че такова нещо може да се случи и виждаме от какво имат нужда младите играчи. Всичките ни футболисти под 21 години получиха крампове в мача", каза австрийският треньор пред TNT Sports.

„Резултатът не е този, който искахме. Това е мач, който лесно можехме да спечелим. Изчислихме риска от равенство. Всичко останало се получи както го планирахме, защото успяхме да дадем почивка на няколко играчи. Единственото, което не ми харесва, е, че Лийдс вече знае стартовия ни състав, защото само 11 играчи не започнаха мача и никой няма да започне и в двата мача", продължи той.

Загубихме структурата си за 10 минути и бяхме наказани. Две грешки и това може да се случи, особено с много млади играчи. Поздравления за всички, особено за играчите от нашата академия. И четиримата се представиха добре и играха с увереност", каза още мениджърът на Кристъл Палас.

Тимът му ще се изправи в плейофите срещу чешкия Сигма (Оломоуц) или босненския Зрински, като това ще отреди жребият през януари.

Снимки: Imago