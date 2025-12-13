Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. ФИА награди задочно Никола Цолов и компания

ФИА награди задочно Никола Цолов и компания

  • 13 дек 2025 | 10:18
ФИА награди задочно Никола Цолов и компания

На бляскава церемония в Ташкент снощи ФИА награди световните шампиони в надпреварите под шапката на федерацията, включително и Никола Цолов и съперниците му в топ 3 на финала на сезона във Формула 3.

На награждаването на Формула 3 обаче присъства само шефът на Кампос Адриан Кампос-младши, който прие купата за първото място при отборите и произнесе кратка, но емоционална реч, посветена на успехите на тима и на покойния му баща, който е основател на тима.

Никола Цолов записа 8-о време в последния ден на тестовете
Никола Цолов записа 8-о време в последния ден на тестовете

Първите трима в крайното класиране: Рафаел Камара, Никола Цолов и Мари Боя пропуснаха церемонията в Ташкент, тъй като тя беше в края на последния им тестов ден във Формула 2 в Абу Даби. Затова и веднага след края на сезона на „Яс Марина“ в неделя пилотите и отборите във Формула 2 и Формула 3 имаха своя церемония, на която получиха наградите си.

Президентът на ФИА Мохамед бин Сулайем не пропусна случая и на това награждаване да се изяви на микрофона и да повика шефа на Ф2 и Ф3 Бруно Мишел на сцената, за да участва и той в награждаването.

Верстапен е болен, пропуска галата на ФИА
Верстапен е болен, пропуска галата на ФИА

Българският пилот Никола Цолов завърши като вицешампион третия си сезон във Формула 3 и дебютира в последните два уикенда от сезона във Формула 2, където записа първия си подиум в спринта в Абу Даби.

Бин Сулайем отново оглави ФИА, изборите се оспорват в съда
Бин Сулайем отново оглави ФИА, изборите се оспорват в съда
