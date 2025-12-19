Куман разказа за борбата на съпругата му с коварна болест

Националният селекционер на Нидерландия Роналд Куман го очакват напрегнати месеци. Това лято той ще бъде на Световно първенство, но в личен план също преживява много бурни времена. Съпругата му Бартина Куман се бори със здравословни проблеми и е болна от дълго време. Легендарният бранител даде актуална информация за любимата си по националната телевизия.

Бартина се бори с хроничен рак на гърдата. За първи път е диагностицирана през 2010 г. Заболяването се завръща през 2018 г. и отново през 2023 г. Как е тя сега? „Сравнително добре“, заявява Куман в разговор с водещата Ева Йинек в токшоуто „Ева“. „Беше напрегнато, защото пропуснах една тренировка през октомври. Тогава тя отново имаше лечения и се оказа, че има метастази към черния дроб. Беше много напрегнато, трябваше да стискаме палци лечението да подейства. За щастие, то действа.“

Съпругата на нидерландския селекционер вече е преминала през доста химиотерапии всяка седмица. Така че това са трудни времена за семейство Куман. „Но тя е невероятно силна и позитивна, което също е много хубаво“, смята Куман. Притесненията обаче все още съществуват. „Това е много трудно.“ Болестта е оставила своите следи, отбелязва наставникът. „В нашето семейство с деца и внуци това е проблем. Тя вече не може да прави всичко. По-бързо се уморява, страда от странични ефекти. Но ние избираме нещата, които смятаме за важни и от които тя черпи енергия. Това е хубаво да се види.“

Разбира се, здравето на Бартина е много важно за селекционера на „лалетата“. Затова не е изненадващо, че това развитие също допринася за избора му за бъдещето. Дали Куман ще продължи след Световното първенство, той все още не е взел решение. „Зависи и от болестта на жена ми. Не можеш да гледаш напред. Надяваме се и предполагаме, че всичко ще бъде наред, но никога не знаеш“, добави той.

Снимки: Imago