Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Куман разказа за борбата на съпругата му с коварна болест

Куман разказа за борбата на съпругата му с коварна болест

  • 19 дек 2025 | 15:39
  • 72
  • 0
Куман разказа за борбата на съпругата му с коварна болест

Националният селекционер на Нидерландия Роналд Куман го очакват напрегнати месеци. Това лято той ще бъде на Световно първенство, но в личен план също преживява много бурни времена. Съпругата му Бартина Куман се бори със здравословни проблеми и е болна от дълго време. Легендарният бранител даде актуална информация за любимата си по националната телевизия.

Бартина се бори с хроничен рак на гърдата. За първи път е диагностицирана през 2010 г. Заболяването се завръща през 2018 г. и отново през 2023 г. Как е тя сега? „Сравнително добре“, заявява Куман в разговор с водещата Ева Йинек в токшоуто „Ева“. „Беше напрегнато, защото пропуснах една тренировка през октомври. Тогава тя отново имаше лечения и се оказа, че има метастази към черния дроб. Беше много напрегнато, трябваше да стискаме палци лечението да подейства. За щастие, то действа.“

Съпругата на нидерландския селекционер вече е преминала през доста химиотерапии всяка седмица. Така че това са трудни времена за семейство Куман. „Но тя е невероятно силна и позитивна, което също е много хубаво“, смята Куман. Притесненията обаче все още съществуват. „Това е много трудно.“ Болестта е оставила своите следи, отбелязва наставникът. „В нашето семейство с деца и внуци това е проблем. Тя вече не може да прави всичко. По-бързо се уморява, страда от странични ефекти. Но ние избираме нещата, които смятаме за важни и от които тя черпи енергия. Това е хубаво да се види.“

Разбира се, здравето на Бартина е много важно за селекционера на „лалетата“. Затова не е изненадващо, че това развитие също допринася за избора му за бъдещето. Дали Куман ще продължи след Световното първенство, той все още не е взел решение. „Зависи и от болестта на жена ми. Не можеш да гледаш напред. Надяваме се и предполагаме, че всичко ще бъде наред, но никога не знаеш“, добави той.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Сър Алекс: Аморим е добър човек, не му е лесно, може да отнеме още 10 години, за да станем шампиони

Сър Алекс: Аморим е добър човек, не му е лесно, може да отнеме още 10 години, за да станем шампиони

  • 19 дек 2025 | 13:23
  • 890
  • 1
Артета с равносметка за шестте години начело на Арсенал и оптимистични новини за контузените

Артета с равносметка за шестте години начело на Арсенал и оптимистични новини за контузените

  • 19 дек 2025 | 12:36
  • 1812
  • 0
Слот даде добри новини за Собослай, Фримпонг и Гакпо и заяви: Може занапред да очаквате повече от нас

Слот даде добри новини за Собослай, Фримпонг и Гакпо и заяви: Може занапред да очаквате повече от нас

  • 19 дек 2025 | 12:30
  • 2908
  • 1
Мареска: Слуховете за Ман Сити са стопроцентова спекулация

Мареска: Слуховете за Ман Сити са стопроцентова спекулация

  • 19 дек 2025 | 11:51
  • 2466
  • 1
Множество ранени след финала за Купата на Колумбия между градските съперници от Меделин

Множество ранени след финала за Купата на Колумбия между градските съперници от Меделин

  • 19 дек 2025 | 11:42
  • 1028
  • 1
Тиери Анри призова Селтик за търпение към Нанси въпреки четирите загуби

Тиери Анри призова Селтик за търпение към Нанси въпреки четирите загуби

  • 19 дек 2025 | 11:30
  • 1316
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 5052
  • 4
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 5818
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 5487
  • 4
Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

Берое и Лудогорец "гасят лампите" на футболната ни година

  • 19 дек 2025 | 07:15
  • 9712
  • 50
В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

В Бразилия разкриха колко ЦСКА ще плати за крило

  • 19 дек 2025 | 09:16
  • 11034
  • 24
Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

  • 19 дек 2025 | 08:51
  • 9161
  • 16