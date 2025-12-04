В дубъла на Септември (София) наредиха всичко за подготовката

На 5 януари следващата година започва подготовката на Септември II (София) за пролетния полусезон на Югозападната Трета лига. Тренировъчният процес ще се провежда в столицата. В хода му са предвидени шест приятелски срещи. Допълнително ще се уточнява мястото на провеждането им.
Програмата за контролите:
17 януари: Септември II (София) – Славия II (София)
24 януари: Септември II (София) – Левски II (София)
31 януари: Септември II (София) – Ботев (Ихтиман)
4 февруари: Септември II (София) – ЦСКА III (София)
7 февруари: Септември II (София) – Национал (София)
13 февруари: Септември II (София) – Струмска слава (Радомир)