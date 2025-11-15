Популярни
»
Гледай на живо

Дузпа и нов автогол попариха България в Бурса - на живо след загубата с 2:0 от Турция
  1. Sportal.bg
  2. Левски II
  Левски II излъга Септември II (София)

Левски II излъга Септември II (София)

  • 15 ное 2025 | 20:12
  • 544
  • 2
Левски II излъга Септември II (София)

Левски II спечели като гост с 1:0 срещу Септември II в поредното столично дерби. Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига. Малко бяха головите положения в мача. Дубълът на Септември беше по-дейният. Имаше териториално предимство, а съперника действаше по-затворено. В средата на втората част, след центриране от корнер, настана суматоха пред вратата на Септември и топката спря в мрежата. Домакините опитаха да отвърнат. Никола Генчев уцели гредата. Накрая Александър Джамов стреля от фаул в аут. Футболистите на Левски бяха близо до второ попадение при контраатака.

