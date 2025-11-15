Левски II излъга Септември II (София)

Левски II спечели като гост с 1:0 срещу Септември II в поредното столично дерби. Срещата е от 17-ия кръг на Югозападната Трета лига. Малко бяха головите положения в мача. Дубълът на Септември беше по-дейният. Имаше териториално предимство, а съперника действаше по-затворено. В средата на втората част, след центриране от корнер, настана суматоха пред вратата на Септември и топката спря в мрежата. Домакините опитаха да отвърнат. Никола Генчев уцели гредата. Накрая Александър Джамов стреля от фаул в аут. Футболистите на Левски бяха близо до второ попадение при контраатака.