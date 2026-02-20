Монтана без Иван Коконов срещу Добруджа

Опитният Иван Коконов е с лека травма и отпадна от групата на Монтана за предстоящото гостуване на Добруджа. В нея се завърна фланговият нападател Калоян Стрински, а за първи път от началото на пролетния дял от първенството треньорът Акис Вавалис ще може да разчита на Томас Азеведо и Витиньо.

Португалският полузащитник се оплакваше от болки в кръста, а бразилският нападател се завърна с контузия от лагерa в Турция, от която вече е напълно възстановен.

Вавалис: Трябва да се хвърлим на 100%

Групата на Монтана за мача с Добруджа:

Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Кристофър Ачеампонг, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Филип Ежике, Борис Димитров, Витиньо, Калоян Стрински, Умаро Балде, Петър Андреев.