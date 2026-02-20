Популярни
  Монтана без Иван Коконов срещу Добруджа

  • 20 фев 2026 | 14:52
  • 424
  • 0
Опитният Иван Коконов е с лека травма и отпадна от групата на Монтана за предстоящото гостуване на Добруджа. В нея се завърна фланговият нападател Калоян Стрински, а за първи път от началото на пролетния дял от първенството треньорът Акис Вавалис ще може да разчита на Томас Азеведо и Витиньо.

Португалският полузащитник се оплакваше от болки в кръста, а бразилският нападател се завърна с контузия от лагерa в Турция, от която вече е напълно възстановен.

Групата на Монтана за мача с Добруджа:

Вратари: Васил Симеонов, Марсио Роса;

Защитници: Костадин Илиев, Димитър Буров, Кристофър Ачеампонг, Ивайло Марков, Давид Кармона, Жоржинзо Суаред, Албин Линер;

Полузащитници и нападатели: Александър Тодоров, Антон Тунгаров, Томас Азеведо, Важебах Сакор, Ангелос Цингарас, Филип Ежике, Борис Димитров, Витиньо, Калоян Стрински, Умаро Балде, Петър Андреев.

