Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Монтана
  3. Вавалис: Трябва да се хвърлим на 100%

Вавалис: Трябва да се хвърлим на 100%

  • 20 фев 2026 | 14:25
  • 216
  • 0
Вавалис: Трябва да се хвърлим на 100%

ПФК Монтана гостува на още един от преките си конкуренти за оцеляване в елита на българския футбол. Утре, 21-ви февруари, „сините“ ще се изправят срещу Добруджа на стадион „Дружба“ в Добрич. Срещата от 22 кръг на efbet Лига стартира в 12:30 часа.

Добрите новини за монтанчани са свързани със завръщането на контузените Витиньо и Томас Азеведо, които пропуснаха първите два мача от пролетния дял на шампионата.

Калоян Стрински също ще бъде в групата, след като отпадна за срещата със Септември (София) в миналия кръг.

Иван Коконов обаче има проблеми и е аут за утрешния двубой, в който Монтана се изправя срещу преобразен Добруджа, започнал с победа и равенство своята 2026 година.

„Съперникът ни взе добри футболисти и има добър треньор. Започнаха много добре първенството и дори нямат допуснат гол в първите си два мача. Но за нас мачът е много важен, както и всеки друг мач, разбира се. Ние отиваме с нагласата да вземем максимума, който можем да вземем. Не делим противниците си, макар че Добруджа е пряк конкурент и това го прави още по-важен.“, сподели преди утрешния двубой старши треньорът на тима Акис Вавалис.

В първите си две срещи до момента Монтана отстъпи с 0:1 на ЦСКА 1948 и на Септември (София), като допусна две попадения след статични ситуации. И в двата случая отборът не беше надигран от съперника си, но не успя да вземе дори точка.

Особено болезнена изглежда загубата от Септември, който също се бори за своето оцеляване.

„Опитахме да вдигнем главите и работихме да изчистим грешките, защото все пак загубихме от един гол, който падна заради липса на концентрация. През първото полувреме не играхме много добре. През второто обаче имахме инициативата и създадохме положения. Даже за целия мач Септември нямаха кой знае какви ситуации. Но това е футболът. Затова работихме още повече върху статичните положения. В такива моменти просто трябва да се работи повече и да се хвърлим на 100%, за да вземем точки.“, добави още гръцкият специалист.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Сакалиев: Рано е да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши

Сакалиев: Рано е да се каже дали играта на ЦСКА е перфектната, но нивото се повиши

  • 20 фев 2026 | 09:36
  • 1267
  • 4
Кадрови проблеми за Миньор преди първото домакинство за годината

Кадрови проблеми за Миньор преди първото домакинство за годината

  • 20 фев 2026 | 09:15
  • 990
  • 2
Бивш "сокол" полетя успешно в Малта

Бивш "сокол" полетя успешно в Малта

  • 20 фев 2026 | 09:10
  • 2089
  • 0
ЦСКА 1948 се пробва за Кареасо?

ЦСКА 1948 се пробва за Кареасо?

  • 20 фев 2026 | 09:10
  • 2504
  • 4
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 10072
  • 17
Алмейда: Това ни беше най-добрият мач срещу Ференцварош

Алмейда: Това ни беше най-добрият мач срещу Ференцварош

  • 20 фев 2026 | 00:55
  • 2212
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се раздели с ненужен халф

ЦСКА се раздели с ненужен халф

  • 20 фев 2026 | 12:53
  • 12374
  • 15
Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

Очакваният нов защитник на Левски пристигна в София

  • 20 фев 2026 | 10:14
  • 20061
  • 27
Аржентинец се приближава до ЦСКА

Аржентинец се приближава до ЦСКА

  • 20 фев 2026 | 10:44
  • 14262
  • 25
Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

Лудогорец хвана цаката на Ференцварош, "орлите" бият и мечтаят за 1/8-финал

  • 19 фев 2026 | 23:57
  • 97712
  • 395
Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

Черно море ще гони завръщане в топ 4 срещу неудобния Ботев (Враца)

  • 20 фев 2026 | 07:15
  • 10072
  • 17
Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

Ден 14 на Олимпийските игри: седем комплекта медали чакат своите получатели

  • 20 фев 2026 | 07:57
  • 9084
  • 0