Вавалис: Трябва да се хвърлим на 100%

ПФК Монтана гостува на още един от преките си конкуренти за оцеляване в елита на българския футбол. Утре, 21-ви февруари, „сините“ ще се изправят срещу Добруджа на стадион „Дружба“ в Добрич. Срещата от 22 кръг на efbet Лига стартира в 12:30 часа.

Добрите новини за монтанчани са свързани със завръщането на контузените Витиньо и Томас Азеведо, които пропуснаха първите два мача от пролетния дял на шампионата.

Калоян Стрински също ще бъде в групата, след като отпадна за срещата със Септември (София) в миналия кръг.

Иван Коконов обаче има проблеми и е аут за утрешния двубой, в който Монтана се изправя срещу преобразен Добруджа, започнал с победа и равенство своята 2026 година.

„Съперникът ни взе добри футболисти и има добър треньор. Започнаха много добре първенството и дори нямат допуснат гол в първите си два мача. Но за нас мачът е много важен, както и всеки друг мач, разбира се. Ние отиваме с нагласата да вземем максимума, който можем да вземем. Не делим противниците си, макар че Добруджа е пряк конкурент и това го прави още по-важен.“, сподели преди утрешния двубой старши треньорът на тима Акис Вавалис.

В първите си две срещи до момента Монтана отстъпи с 0:1 на ЦСКА 1948 и на Септември (София), като допусна две попадения след статични ситуации. И в двата случая отборът не беше надигран от съперника си, но не успя да вземе дори точка.

Особено болезнена изглежда загубата от Септември, който също се бори за своето оцеляване.

„Опитахме да вдигнем главите и работихме да изчистим грешките, защото все пак загубихме от един гол, който падна заради липса на концентрация. През първото полувреме не играхме много добре. През второто обаче имахме инициативата и създадохме положения. Даже за целия мач Септември нямаха кой знае какви ситуации. Но това е футболът. Затова работихме още повече върху статичните положения. В такива моменти просто трябва да се работи повече и да се хвърлим на 100%, за да вземем точки.“, добави още гръцкият специалист.