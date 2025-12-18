Дядо Коледа ще пее рок на "Колежа"

Ботев (Пловдив) обяви днешната си програма за Коледния базар “Колежа”. Целият следобед феновете ще могат да се насладят на богата музикална програма на сцената до стадион “Христо Ботев”.

Ето какво пишат от клуба:

Богата музикална програма очаква тази вечер посетителите на Коледен базар “Колежа”.

В 17:45 часа Дядо Коледа ще се качи на сцената до стадион “Христо Ботев”, за да изпълни няколко рок парчета.

В 18:15 часа Етно Кардио с хореограф Ирина Петрова ще направи демонстрация на един блок, създаден от Драгомир Йорданов и Марио Посталов, който има за цел да раздвижи присъстващите, да ги въведе в същността на спортно-танцовата дисциплина и най-вече да ги забавлява.

В 18:30 часа Post Art Танцов Клуб Пловдив ще представят няколко традиционни фолклорни хора на сцена, след което ще проведат хоротека с народни хорца за всички зрители и посетители.

Точно в 19:00 часа ще стартира големият концерт на Фолклорен Ансамбъл “Тракия”. Ансамбълът има задача да запази и развие народното песенно и музикално-танцово изкуство от всички фолклорни области на България.